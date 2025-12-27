Городовой / Город / Под ёлку — плюс 30% гостей из Поднебесной: Пиотровский прогнозирует новогодний рост турпотока из Китая
Опубликовано: 27 декабря 2025 21:41
Городовой ру

Гостиничный фонд Санкт-Петербурга в настоящее время способен обеспечить размещение увеличивающегося числа туристов.

В преддверии новогодних дней власти Санкт-Петербурга рассчитывают принять около 1,5 миллиона гостей. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский в эфире городской телепрограммы, подчеркнув сохраняющуюся положительную динамику в туризме. В прошлом году в этот период город посетили 1,2 миллиона человек.

Особое увеличение ожидается среди путешественников из Китая, их число, по оценке Бориса Михайловича, способно вырасти до 30% ввиду отмены визовых требований. Он отметил, что город подготовил инфраструктуру для столь масштабного потока. По словам вице-губернатора, гостиниц сейчас достаточно для размещения туристов.

«Мы увеличили число гостей по сравнению с 2019 годом, который считается ориентиром. Появляются новые маршруты, и туристический поток распределяется по городу. Посетители теперь выбирают не только крупнейшие музеи и дворцы, но и приезжают в Кронштадт, Лахту, осматривают другие районы, что удобно и для жителей, и для гостей», — рассказал Борис Пиотровский.

Говоря о будущем, Борис Михайлович отметил, что в Санкт-Петербурге продолжается строительство современных концертных залов, а также развивается деловой и событийный туризм. Власти считают, что у города есть большие возможности для роста в туристической сфере.

