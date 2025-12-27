Городовой / Город / Первый противоатомный бункер страны — и он спрятан под Смольным в Петербурге
Первый противоатомный бункер страны — и он спрятан под Смольным в Петербурге

Опубликовано: 27 декабря 2025 22:15
О его существование долго знали только несколько человек и служебные инструкции.

Когда в 1941 году началась блокада Ленинграда, город оказался в кольце бомбёжек и артобстрелов. Смольный собор, ставший в те годы центром обороны, остался не только символом городской стойкости над землёй, но и командным пунктом под землёй.

Системы укреплённых подземных помещений в подвалах были оборудованы как бомбоубежище для партийного и военного руководства, а один из глубоких отсеков стал личным укрытием первого секретаря Ленинградского обкома партии Андрея Жданова — здесь он проводил существенную часть времени во время воздушных тревог.

От бомбоубежища к противоатомному укрытию

В послевоенные годы, в разгар атомной эры, убежище под Смольным переоснастили в соответствии с новыми опасностями. Комплекс был модернизирован до норм противоатомной защиты, став одним из самых ранних подобных сооружений в стране. Он представлял собой сеть помещений, способных временно размещать ограниченное число людей в случае ядерной угрозы.

Секреты, которые хранят стены

Долгое время существование бункера официально не афишировалось: доступ в подземные уровни был ограничен, а сведения считались секретными. Ходили и легенды — например, о таинственных подземных тоннелях, которые якобы выводили из подземелья к станции метро "Чернышевская", — но таких сведений в открытых источниках не подтверждено.

Сегодня — музей истории выживания

В последние годы часть комплекса была преобразована в музейную экспозицию, где посетители по записи могут увидеть реконструированные помещения, связанные с военными и гражданскими решениями, которые определяли судьбу города во время блокады.

Экскурсии показывают не только техническую сторону убежища, но и рассказывают о том, как люди жили, работали и вели борьбу в этих суровых условиях.

Автор:
Елизавета Астахова
 Проверено редакцией
Город
