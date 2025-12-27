Это имя давно опошлилось, зато американцы в восторге: называют своих детей на потеху русским

В мире существует диковинный культурный обмен: имя, которое в своей родной стране почти забыто и часто вызывает лишь усмешку, вдруг становится настоящим трендом на другом конце света.

Именно это произошло с женским именем Лариса, точнее, с его сокращённой версией Лара. В то время как в России оно считается старомодным и обросло стереотипами, в США оно звучит как экзотика и символ романтики.

Всё началось с мирового успеха романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» и его экранизации 1965 года. Героиня Лариса Антипова, которую все звали Лара, произвела на западную аудиторию такое впечатление, что имя мгновенно вошло в моду.

Звучание «Лара» показалось американцам одновременно мягким, сильным и загадочным. Его взяли на вооружение звёзды: певица Лара Фабиан, актриса Лара Флинн Бойл, а культовый персонаж Лара Крофт из видеоигр только укрепил его статус имени для героини. В итоге тысячи американских родителей стали называть дочерей Ларами, вдохновляясь этим «красивым русским именем».

Однако на родине имени его судьба сложилась иначе. В России Лариса постепенно вышла из моды, приобретя в массовом сознании оттенок пошлости. Образ вспыльчивой и вредной старухи Шапокляк из мультфильма о Чебурашке, чья крыса носила это имя, прочно прилип к нему. Появились даже нелестные стереотипы о характере Ларис, скандалисток и просто глупых женщин.

Так Лариса/Лара стала идеальным примером культурных контрастов. То, что в России считается чуть ли не «пошлым» и устаревшим, в Америке превратилось в гламурный, звучный и желанный выбор.

Это доказывает, что восприятие имени — дело исключительно субъективное, зависящее от культурного кода и моды. И пока в США Лары покоряют мир, в России имя ждёт, возможно, своего нового открытия. Конечно, это касается не всех носительниц данного имени, уверены, среди них есть прекрасные женщины. Но дурных примеров хватает.