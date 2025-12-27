Петербургский дом, где поселили Воланда, — раньше здесь жили самые состоятельные горожане

Сегодня его вспоминают по сериалу, а сто лет назад он задавал стандарты городского комфорта.

На Старорусской улице стоит здание, которое невозможно не заметить. Мрачный модерн с башенками и шпилями, тёмный кирпич, скульптуры и силуэт, больше напоминающий средневековую крепость, чем жилой дом.

Неудивительно, что именно здесь во время съёмок сериала «Мастер и Маргарита» поселили Воланда — дом Полежаева без усилий заменил московскую Садовую.

Модерн с размахом

Доходный дом Михаила Николаевича Полежаева — купца первой гильдии и хлеботорговца — был построен в 1913–1915 годах по проекту архитектора Ивана Яковлева.

Для своего времени это был настоящий архитектурный жест: сложный силуэт, башенки со шпилями, цветная кирпичная кладка, лепнина, атланты и кариатиды в ренессансных одеждах. Современники сравнивали дом с крепостью — отсюда и одно из его прозвищ.

Петербургский "город в городе"

Дом задумывался как элитное жильё. Здесь были лифты, центральное отопление, электричество, горячая вода — редкость даже для начала XX века. Квартиры занимали сотни квадратных метров и предназначались для состоятельных жильцов: купцов высшей гильдии, инженеров, предпринимателей.

Планировка была продумана так, чтобы под одной крышей существовали разные уровни комфорта — почти как в европейских доходных домах.

Коммунальная эпоха

После 1917 года судьба дома резко изменилась. Просторные квартиры разделили на десятки комнат, и бывший элитный дом превратился в одну из крупнейших коммуналок Ленинграда. В отдельных квартирах селились десятки семей — здание стало живым срезом новой городской реальности.

Киношная судьба

В начале 2000-х дом вновь оказался в центре внимания — на этот раз кинематографического. Владимир Бортко выбрал именно его в качестве "нехорошей квартиры" Воланда. Архитектура Полежаева оказалась настолько убедительной, что не потребовала декораций.

Дом, который всё помнит

Сегодня доходный дом Полежаева — памятник архитектуры и один из самых выразительных домов модерна в Петербурге. Он пережил роскошь, коммунальный быт и кинематограф — и до сих пор выглядит так, будто каждая эпоха оставила здесь свой след.