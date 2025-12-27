2026-й не станет исключением: в Петербурге сохранятся антиковидные ограничения

В Санкт-Петербурге приняли решение продлить действующие меры, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Как отмечено в постановлении, подписанном в городской администрации, срок действия ограничений продлён до 31 декабря 2026 года.
В настоящий момент рекомендации для жителей сводятся лишь к использованию защитных масок. Посещение общественных мест разрешено без дополнительных требований, больницы и поликлиники функционируют в штатном режиме.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».