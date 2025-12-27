Искры подорожания: за год средний чек на пиротехнику в России взлетел до 1,4 тысячи рублей

В декабре текущего года в России зафиксирован рост интереса к пиротехническим изделиям, спрос увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли аналитики компании, анализирующей продажи через онлайн-кассы. Причину специалисты видят в возвращении интереса к праздничным развлечениям после спада, который наблюдался год назад из-за позднего наступления зимней погоды.
Онлайн-магазины также отметили значительное увеличение продаж: продажи на Wildberries стали выше на 150%, а на Ozon — на 60%. За одну покупку в среднем россияне тратят 1,4 тысячи рублей, что немного превышает показатель конца прошлого года (1,2 тысячи рублей). Это свидетельствует о готовности расходовать чуть большие суммы на новогодние развлечения.
Однако далеко не все продавцы пиротехники отмечают такой прирост. По результатам опроса среди бизнесменов, проведенного региональным деловым изданием, существенного скачка числа покупателей не наблюдается. Владимир Ясинский, ответственный за розничные продажи в компании «Планета фейерверков», заявил:
«Спрос не вырос по сравнению с прошлым годом: на него повлияли дожди и отсутствие морозов и снега».
