Диетолог предупредила о скрытых рисках моти, бабл-ти и других азиатских фастфудов, набирающих популярность в России

Диетолог, дмн Марият Мухина в беседе с «Городовым» объяснила, что многие любимые россиянами азиатские сладости и перекусы — моти, бабл-ти, рисовые пирожки и другие — могут быть значительно более калорийными и вредными, чем кажутся на первый взгляд.

При этом чаще всего они воспринимаются как «лёгкие» десерты.

По словам специалиста, главная проблема — недооценка калорийности, резких скачков глюкозы и состава, который может негативно влиять на гормональную систему.

Моти

Моти готовятся из заварного рисового теста с высокой клейковиной, которая плохо переносится европейским кишечником.

Калорийность зависит от размера и начинки:

1–2 небольших кусочка — 60–120 ккал ,

, варианты с пастой из сладких бобов, шоколадом, орехами — до 180–300 ккал за порцию.

Также моти и другие десерты с соевой начинкой могут быть нежелательны для мужчин из-за содержания фитоэстрогенов.

Бабл-ти

Напиток готовят на основе разных видов чая — от ассама и улуна до пуэра и матчи — с добавлением обычного или растительного молока, обязательного сахара и шариков тапиоки.

Калорийность:

стакан 500–700 мл с сахаром — 250–450 ккал ,

с сахаром — , порция шариков из крахмала и сахара — +100–200 ккал.

В напиток также часто добавляют ароматизаторы и красители. Риски: рост заболеваемости диабетом, ожирения, атеросклероза.

Диетолог подчеркнула: были зарегистрированы случаи смертельной асфиксии, когда шарики тапиоки попадали в дыхательные пути из-за широких трубочек.

Другие азиатские фастфуды

лапша быстрого приготовления с жирными соусами — 400–700 ккал ,

, жареные закуски и пирожки — 200–500 ккал.

Почему эти продукты вызывают зависимость

Большие дозы сахара и жиров дают резкий подъём глюкозы, за которым следует такое же резкое падение, провоцируя новые приступы голода. Система «дофаминового вознаграждения» делает сладкие и жирные вкусы особенно притягательными — этот эффект особенно силён у подростков.

Кроме того, ароматизаторы (например, глутамат натрия) усиливают вкус, вызывают нарушения сна, способствуют развитию пищевой зависимости. Нарушение гормонов голода и сытости (грелин и лептин) формирует у человека цикл постоянных перекусов, что в итоге приводит к расстройствам пищевого поведения.