Тайна за школьной доской: что толкнуло подростка на дерзкое нападение на учительницу?

Стало известно о подробностях инцидента в одной из школ Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Напомним, 15-летнего учащегося подозревают в нападении на преподавателя математики.
По предварительным данным, причиной такого поступка стало то, что школьник «почувствовал себя глупо». Подросток нанёс ранения педагогу кухонным ножом, который принёс из дома.
В день происшествия, 15 декабря, девятиклассник, перед тем как выйти из дома, поругался со своей матерью. Затем, как утверждается, он взял нож с кухни, спрятал его в портфель и отправился в школу, где должен был переписывать работу по математике.
Находясь наедине с учительницей в классе, подросток несколько раз ранил женщину в области груди и спины, сообщает 78.ru.
Пострадавшая вовремя смогла вырвать нож и выбежала в коридор в поисках помощи. После этого ученик позвонил матери, чтобы извиниться за свои действия. В это время в кабинет оперативно зашли сотрудники Росгвардии.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».