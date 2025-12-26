Городовой / Город / Тайна за школьной доской: что толкнуло подростка на дерзкое нападение на учительницу?
Тайна за школьной доской: что толкнуло подростка на дерзкое нападение на учительницу?

Опубликовано: 26 декабря 2025 02:00
Global Look Press / Belkin Aleksey / news.ru

Подросток ранил педагога во время учебного дня.

Стало известно о подробностях инцидента в одной из школ Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Напомним, 15-летнего учащегося подозревают в нападении на преподавателя математики.

По предварительным данным, причиной такого поступка стало то, что школьник «почувствовал себя глупо». Подросток нанёс ранения педагогу кухонным ножом, который принёс из дома.

В день происшествия, 15 декабря, девятиклассник, перед тем как выйти из дома, поругался со своей матерью. Затем, как утверждается, он взял нож с кухни, спрятал его в портфель и отправился в школу, где должен был переписывать работу по математике.

Находясь наедине с учительницей в классе, подросток несколько раз ранил женщину в области груди и спины, сообщает 78.ru.

Пострадавшая вовремя смогла вырвать нож и выбежала в коридор в поисках помощи. После этого ученик позвонил матери, чтобы извиниться за свои действия. В это время в кабинет оперативно зашли сотрудники Росгвардии.

Юлия Аликова
 Проверено редакцией
