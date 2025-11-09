Городовой / Город / К Петербургу — впритирку: на «Сортавале» перекроют полосу
К Петербургу — впритирку: на «Сортавале» перекроют полосу

Опубликовано: 9 ноября 2025 17:27
Городовой ру

На территории будет введено временное ограничение с 11 по 16 ноября.

С 11 по 16 ноября на участке федеральной автодороги «Сортавала» введут временное ограничение: одну из полос, ведущих в сторону Санкт-Петербурга, закроют для проезда автомобилей. По словам руководителя территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, данное решение связано с необходимостью провести работы по укладке литого асфальтобетона в зоне мастичного деформационного шва путепровода, пересекающего трассу «Скандинавия».

На этом отрезке всего четыре полосы: по две в каждом направлении. В течение шести дней, пока идут ремонтные мероприятия, движение в сторону Сортавалы будет осуществляться как обычно.

В сторону областного центра автомобилистам придётся воспользоваться одной полосой, а максимальная скорость снизится до 50 километров в час. Меры призваны обеспечить безопасность участников дорожного движения и рабочих.

Автор:
Юлия Аликова
