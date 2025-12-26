МТС заставили повернуть время вспять: тарифы вернут к уровню апреля–мая 2024 года

Компания МТС разместила на своем официальном ресурсе сведения для абонентов, которых затронуло неправомерное изменение стоимости тарифных планов. Эта информация касается абонентов, на тарифы которых были незаконно увеличены цены.

Федеральная антимонопольная служба пояснила, что с 25 декабря по 16 января пользователи получат сообщения о необходимости выбрать подходящий способ возврата через личный кабинет.

Абонентам будет предложено семь вариантов, чтобы компенсировать расходы из-за незаконного повышения. Такой подход должен позволить каждому выбрать наиболее приемлемый вариант.

Среди возможных способов предлагается восстановить тарифы до уровня апреля-мая 2024 года, начислить кешбэк в 8% от ежемесячных платежей на протяжении года, а также предоставить дополнительные объёмы минут или трафика интернета.

Кроме того, клиентам будут доступны иные услуги связи, которые могут компенсировать понесённые убытки. Как отмечено в официальном обращении, полный список вариантов сформирован с учётом интересов клиентов.

Федеральная антимонопольная служба подчеркнула, что продолжит следить за своевременным исполнением обязательств со стороны оператора связи.

Эти меры реализуются в рамках уже заключённого мирового соглашения между организацией и ведомством. Стороны будут взаимодействовать до полного урегулирования ситуации.

Ранее МТС перечислил в государственный бюджет сумму в 664 миллиона рублей за незаконное повышение цен на тарифы.

