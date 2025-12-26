Городовой / Город / МТС заставили повернуть время вспять: тарифы вернут к уровню апреля–мая 2024 года
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Путин и Назарбаев в Кремле: две эпохи за одним столом Город
Неожиданный поворот: в 2025-м самым высокооплачиваемым артистом стал Ваня Дмитриенко Город
Бани, которые поразили Петербург: роскошь, скандалы и золото Венской выставки Город
Консилер из молодильного яблочка: 3 секрета визажистов вернут молодость дряблой коже лица Полезное
В Госдуме уверяют: рыночная ипотека оживёт лишь при ставке ЦБ в 10% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт Полезное

МТС заставили повернуть время вспять: тарифы вернут к уровню апреля–мая 2024 года

Опубликовано: 26 декабря 2025 12:30
МТС заставили повернуть время вспять: тарифы вернут к уровню апреля–мая 2024 года
МТС заставили повернуть время вспять: тарифы вернут к уровню апреля–мая 2024 года
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

Компания предложит клиентам семь разных способов возврата стоимости тарифов.

Компания МТС разместила на своем официальном ресурсе сведения для абонентов, которых затронуло неправомерное изменение стоимости тарифных планов. Эта информация касается абонентов, на тарифы которых были незаконно увеличены цены.

Федеральная антимонопольная служба пояснила, что с 25 декабря по 16 января пользователи получат сообщения о необходимости выбрать подходящий способ возврата через личный кабинет.

Абонентам будет предложено семь вариантов, чтобы компенсировать расходы из-за незаконного повышения. Такой подход должен позволить каждому выбрать наиболее приемлемый вариант.

Среди возможных способов предлагается восстановить тарифы до уровня апреля-мая 2024 года, начислить кешбэк в 8% от ежемесячных платежей на протяжении года, а также предоставить дополнительные объёмы минут или трафика интернета.

Кроме того, клиентам будут доступны иные услуги связи, которые могут компенсировать понесённые убытки. Как отмечено в официальном обращении, полный список вариантов сформирован с учётом интересов клиентов.

Федеральная антимонопольная служба подчеркнула, что продолжит следить за своевременным исполнением обязательств со стороны оператора связи.

Эти меры реализуются в рамках уже заключённого мирового соглашения между организацией и ведомством. Стороны будут взаимодействовать до полного урегулирования ситуации.

Ранее МТС перечислил в государственный бюджет сумму в 664 миллиона рублей за незаконное повышение цен на тарифы.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью