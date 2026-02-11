Отец Петра Гуменника: молитвы всей России ведут его сына к олимпийским вершинам

Олег Гуменник, отец российского чемпиона по фигурному катанию Петра Гуменника, выразил благодарность всем, кто молился за успех сына на Олимпиаде в Италии. Об этом сообщил ТАСС.
Он служит священником в Церкви Покрова Пресвятой Богородицы при Политехническом институте в Санкт-Петербурге.
По его словам, прихожане активно поддерживают спортсмена. Множество верующих интересуются фигурным катанием и возносят молитвы за него.
«Даже писали, что митрополит Митрофан Мурманский благословил и Аделию Петросян, и Петю. С Урала отец Сергий молился, братия Далматовского монастыря тоже.
Люди повсеместно переживают и поддерживают. Даже в Евангелии написано, что Христос просил апостолов побыть с ним, хотя сам бог. И тот просил, насколько это важно», — отметил Олег Гуменник
Во вторник Гуменник исполнил короткую программу на Олимпиаде в Италии, а 13 февраля покажет произвольную.