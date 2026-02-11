Городовой / Город / Отец Петра Гуменника: молитвы всей России ведут его сына к олимпийским вершинам
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Фальшивые билеты в Эрмитаж: суд Петербурга наказал за продажу экскурсий без договора Город
Почему место машиниста поезда – справа, а у водителей и пилотов – слева Полезное
Свыше 110 событий: Петербург отметит Китайский Новый год Город
Сколько ехать из Санкт-Петербурга до Сортавалы на «Ласточке»? Вопросы о Петербурге
Только не пылесосом: как правильно чистить от пыли системный блок - алгоритм от эксперта Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Отец Петра Гуменника: молитвы всей России ведут его сына к олимпийским вершинам

Опубликовано: 11 февраля 2026 08:30
 Проверено редакцией
Отец Петра Гуменника: молитвы всей России ведут его сына к олимпийским вершинам
Отец Петра Гуменника: молитвы всей России ведут его сына к олимпийским вершинам
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Отец чемпиона работает священником в Церкви Покрова Пресвятой Богородицы при Политехническом институте в Санкт-Петербурге.

Олег Гуменник, отец российского чемпиона по фигурному катанию Петра Гуменника, выразил благодарность всем, кто молился за успех сына на Олимпиаде в Италии. Об этом сообщил ТАСС.

Он служит священником в Церкви Покрова Пресвятой Богородицы при Политехническом институте в Санкт-Петербурге.

По его словам, прихожане активно поддерживают спортсмена. Множество верующих интересуются фигурным катанием и возносят молитвы за него.

«Даже писали, что митрополит Митрофан Мурманский благословил и Аделию Петросян, и Петю. С Урала отец Сергий молился, братия Далматовского монастыря тоже.

Люди повсеместно переживают и поддерживают. Даже в Евангелии написано, что Христос просил апостолов побыть с ним, хотя сам бог. И тот просил, насколько это важно», — отметил Олег Гуменник

Во вторник Гуменник исполнил короткую программу на Олимпиаде в Италии, а 13 февраля покажет произвольную.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью