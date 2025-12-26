Городовой / Полезное / Не экономь на смазке: это средство с кухни оживит даже старый советский вантуз
Не экономь на смазке: это средство с кухни оживит даже старый советский вантуз

Опубликовано: 26 декабря 2025 12:45
вантуз
Фото: Городовой.ру

Пробка вылетит за 1-2 толчка.

Казалось бы, что может быть проще — взял вантуз, помахал им над забившейся раковиной, и порядок. Но часто бывает так, что пробка стоит насмерть, а вы только брызгаете грязной водой. Оказывается, всё дело в отсутствии правильного сцепления между резиной и поверхностью — именно поэтому «титанические усилия» ничего не дают.

Секрет, который десятилетиями используют сантехники, проще некуда. Возьмите любое растительное масло или даже вазелин и щедро смажьте резиновый край вантуза. Это элементарное действие создаст идеальную герметичность — ни один пузырёк воздуха не просочится, и вся создаваемая вами сила давления ударит точно по пробке, а не рассеется впустую.

После такой простой подготовки поставьте вантуз строго над сливом, сделайте несколько резких, энергичных движений вверх-вниз — и в 90% случаев засор уйдёт моментально.

Такой лайфхак не требует ни химии, ни вызова мастера, а работает чисто на законах физики. В следующий раз, когда раковина откажется сливать воду, вспомните об этой кухонной хитрости — она сэкономит вам нервы, время и деньги.

Автор:
Игорь Мустафин
 Проверено редакцией
Полезное
