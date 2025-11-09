«Это блюдо точно станет частым гостем на вашем столе»: как приготовить курицу на капустной подушке

Есть блюда, которые приятно готовить даже после долгого дня. «Курица на капустной подушке» — одно из них. Просто нарезал, смешал, поставил в духовку — и через час ароматная еда уже готова.
Шеф-повар Денис Перевоз поделился с «Городовым» подробным рецептом этого вкуснейшего и простого блюда.
Рецепт
|Ингредиенты
|Количество
|Курица голениили 1 целая курица
|8-10 шт
|Капуста белокочанная
|1 небольшой кочан (около 1,5 кг)
|Лук репчатый
|2-3 крупные головки
|Морковь
|1-2 шт
|Чеснок
|3-5 зубчиков (по желанию)
|Растительное масло
|3-4 ст. ложки
|Сметана
|200 гр
|Соль, черный перец, паприка, хмели-сунели
|по вкусу
Приготовление
- Куриные кусочки хорошо промойте и обсушите бумажными полотенцами.
- Добавьте в курицу соль и специи, перемешайте и оставьте мариноваться минимум на 30 минут.
- Капусту нашинкуйте соломкой не очень тонко, лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке, чеснок натрите на мелкой терке.
- Разогрейте духовку до 180-200°C.
- Возьмите большую форму для запекания с высокими бортами, на дно формы выложите всю нашинкованную капусту.
- Равномерно распределите по капусте лук, морковь и чеснок.
- Посолите и поперчите овощную смесь, добавьте 2 – 3 столовые ложки растительного масла, сметану, перемешайте, прямо в форме.
- Разложите промаринованные кусочки курицы поверх капустной подушки.
- Сбрызните курицу оставшимся растительным маслом для более золотистой корочки.
- Поставьте форму в разогретую духовку.
- Верните форму в духовку и запекайте до готовности еще 20-30 минут.
«Это блюдо точно станет частым гостем на вашем столе», — говорит шеф-повар.