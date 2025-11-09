Городовой / Общество / «Это блюдо точно станет частым гостем на вашем столе»: как приготовить курицу на капустной подушке
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Как в Петербурге реагируют на речевые ошибки: три слова, которые лучше не произносить («крайний» в том числе) Общество
Ретирадная башня? Эти петербургские нужники туристы принимают за достопримечательности Общество
Что едят в Калининграде, но не понимают в Петербурге: между городами реально пропасть Общество
Петербург ошибок не прощает: чего стоит избегать приезжим Общество
Литейный мост и его тайна: на дне Невы лежит камень, что стал проклятием города Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Туризм
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

«Это блюдо точно станет частым гостем на вашем столе»: как приготовить курицу на капустной подушке

Опубликовано: 9 ноября 2025 00:30
Курица
«Это блюдо точно станет частым гостем на вашем столе»: как приготовить курицу на капустной подушке
Городовой ру

Запечённая курица на капустной подушке — отличный способ быстро приготовить полезную еду для всей семьи или неожиданных гостей.

Есть блюда, которые приятно готовить даже после долгого дня. «Курица на капустной подушке» — одно из них. Просто нарезал, смешал, поставил в духовку — и через час ароматная еда уже готова.

Шеф-повар Денис Перевоз поделился с «Городовым» подробным рецептом этого вкуснейшего и простого блюда.

Рецепт

Ингредиенты Количество
Курица голениили 1 целая курица 8-10 шт
Капуста белокочанная 1 небольшой кочан (около 1,5 кг)
Лук репчатый 2-3 крупные головки
Морковь 1-2 шт
Чеснок 3-5 зубчиков (по желанию)
Растительное масло 3-4 ст. ложки
Сметана 200 гр
Соль, черный перец, паприка, хмели-сунели по вкусу

Приготовление

  1. Куриные кусочки хорошо промойте и обсушите бумажными полотенцами.
  2. Добавьте в курицу соль и специи, перемешайте и оставьте мариноваться минимум на 30 минут.
  3. Капусту нашинкуйте соломкой не очень тонко, лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке, чеснок натрите на мелкой терке.
  4. Разогрейте духовку до 180-200°C.
  5. Возьмите большую форму для запекания с высокими бортами, на дно формы выложите всю нашинкованную капусту.
  6. Равномерно распределите по капусте лук, морковь и чеснок.
  7. Посолите и поперчите овощную смесь, добавьте 2 – 3 столовые ложки растительного масла, сметану, перемешайте, прямо в форме.
  8. Разложите промаринованные кусочки курицы поверх капустной подушки.
  9. Сбрызните курицу оставшимся растительным маслом для более золотистой корочки.
  10. Поставьте форму в разогретую духовку.
Денис Перевоз
Денис Перевоз Шеф-повар

«Ключевой момент: через 30 минут достаньте форму и переверните кусочки курицы на другую сторону. Это нужно для равномерного пропекания.

Если капуста сверху начинает сильно поджариваться, перемешайте ее или накройте форму фольгой», — отмечает эксперт.
  1. Верните форму в духовку и запекайте до готовности еще 20-30 минут.

«Это блюдо точно станет частым гостем на вашем столе», — говорит шеф-повар.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью