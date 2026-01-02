Городовой / Общество / Новогодние чудеса порой реально случаются, и эти случаи тому доказательство
Новогодние чудеса порой реально случаются, и эти случаи тому доказательство

Опубликовано: 2 января 2026 13:30
 Проверено редакцией
Новогоднее чудо
Новогодние чудеса порой реально случаются, и эти случаи тому доказательство
Фото: Городовой.ру

Вспоминаем о реальных ситуациях, которые заставили россиян поверить в сказку.

Можно спорить о вкусах оливье и не верить в Деда Мороза, но в чудо — придётся. Каждый декабрь кто-то получает знак, который невозможно объяснить логикой: звонок, встречу, кошку, письмо или шанс начать всё сначала.

Вот хореограф, которая в панике искала Снегурочку для детского утренника — а через год стала свидетельницей на её свадьбе с тем самым Дедом Морозом. Или девушка, загадала «быть с тем, с кем буду счастлива», и в ту же ночь буквально столкнулась с будущим мужем.

Один парень встретил Новый год в одиночестве — и внезапно стал тайным Сантой, написав письмо от имени Мороза соседскому ребёнку. Кто-то загадал работу мечты — и через год объездил полмира. А другая женщина пожелала счастья не себе, а подруге — и та родила ребёнка в день её рождения, рассказывал со слов девушки Life.

Чудеса не случаются как в кино по щелчку пальцев веолшебника. Они просто происходят, когда в них не ждут подвоха. И пусть это банально, но все десять историй — доказательство, что Вселенная слышит, особенно под бой курантов.

Так что, если в полночь вы останетесь наедине с тишиной и желанием — не смейтесь. Возможно, именно оно уже превращается в реальность.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
