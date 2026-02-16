Петербург как магнит: москвичи скупают жилье в Северной столице

В 2025 году иногородние покупатели оформили порядка 40 тыс. заявок на приобретение недвижимости в городе на Неве.

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу обнародовало итоги 2025 года: жители других регионов подали около 40 тысяч заявлений на покупку недвижимости в Северной столице.

В свою очередь петербуржцы оказались еще активнее в этом плане, оформив примерно 137 тысяч заявок на приобретение жилья в остальных субъектах РФ. Самыми инициативными в смене жилья оказались люди 25–34 лет.

По данным ведомства, в число лидеров по закупкам квартир в городе Неве входят представители Ленинградской области, Москвы и Московской области.

В топ-10 также попали жители Мурманской и Новгородской областей, Краснодарского края, Башкортостана и Ханты-Мансийского автономного округа.

Аналитики объясняют такой спрос на уровне городской среды и развитой социальной инфраструктуры мегаполиса.