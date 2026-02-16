Петербург как магнит: москвичи скупают жилье в Северной столице

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу обнародовало итоги 2025 года: жители других регионов подали около 40 тысяч заявлений на покупку недвижимости в Северной столице.
В свою очередь петербуржцы оказались еще активнее в этом плане, оформив примерно 137 тысяч заявок на приобретение жилья в остальных субъектах РФ. Самыми инициативными в смене жилья оказались люди 25–34 лет.
По данным ведомства, в число лидеров по закупкам квартир в городе Неве входят представители Ленинградской области, Москвы и Московской области.
В топ-10 также попали жители Мурманской и Новгородской областей, Краснодарского края, Башкортостана и Ханты-Мансийского автономного округа.
Аналитики объясняют такой спрос на уровне городской среды и развитой социальной инфраструктуры мегаполиса.
Данные Росреестра свидетельствуют о стабильном интересе к новостройкам: за два года 16% горожан купили квартиры именно в строящихся объектах. Вторичное жилье предпочитают 12% жителей Петербурга.