Ладога подо льдом: полный покров и морозные рекорды

Также стало известно, что на 80 процентов лед покрыл Финский залив.

Ладожское озеро полностью затянулось льдом. Это ожидаемо, что зимой в последние дни держится низкая температура, не позволяющая им подняться. Об этом написал в своем телеграм-канале Александр Колесов, главный синоптик Санкт-Петербурга. ​

Он отметил, что на прошлой неделе этого ожидали, а теперь фиксируется: ледовый покров на Ладоге занял 100% площади озера.

Недавно также сообщалось, что Финский залив покрыт льдом на 80%. Предстоящие морозы могут привести к полному ледоставу, подобного которому не было с февраля 2010 и 2011 годов.