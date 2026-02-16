Ладога подо льдом: полный покров и морозные рекорды

Ладожское озеро полностью затянулось льдом. Это ожидаемо, что зимой в последние дни держится низкая температура, не позволяющая им подняться. Об этом написал в своем телеграм-канале Александр Колесов, главный синоптик Санкт-Петербурга.
Он отметил, что на прошлой неделе этого ожидали, а теперь фиксируется: ледовый покров на Ладоге занял 100% площади озера.
Недавно также сообщалось, что Финский залив покрыт льдом на 80%. Предстоящие морозы могут привести к полному ледоставу, подобного которому не было с февраля 2010 и 2011 годов.
Кроме ледовой ситуации, Колесов подвел метеоитоги первой половины февраля в Петербурге: средняя температура воздуха — минус 11,2°C, общее время солнечного сияния составило около 37 часов.