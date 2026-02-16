Городовой / Город / Ладога подо льдом: полный покров и морозные рекорды
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Фекальный кошмар на борту: петербуржцы судятся с авиакомпанией из-за соседа в небе Город
Город России, который называют "сибирским Чикаго" - на это есть причины, сходств очень много: чем уникален Полезное
Дубай теперь в пролете: россияне массово скупают билеты на новый бюджетный курорт у моря – без визы и пересадок Полезное
Штраф 24,5 млн рублей: Шушары очистят от 780 тонн отходов Город
Приобрели BMW X1 китайской сборки - допустили главную ошибку в жизни: названы отличия от настоящего "немца" Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Цветы Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Ладога подо льдом: полный покров и морозные рекорды

Опубликовано: 16 февраля 2026 21:00
 Проверено редакцией
Ладога подо льдом: полный покров и морозные рекорды
Ладога подо льдом: полный покров и морозные рекорды
Global Look Press / Serguei Fomine
Также стало известно, что на 80 процентов лед покрыл Финский залив.

Ладожское озеро полностью затянулось льдом. Это ожидаемо, что зимой в последние дни держится низкая температура, не позволяющая им подняться. Об этом написал в своем телеграм-канале Александр Колесов, главный синоптик Санкт-Петербурга.

Он отметил, что на прошлой неделе этого ожидали, а теперь фиксируется: ледовый покров на Ладоге занял 100% площади озера.

Недавно также сообщалось, что Финский залив покрыт льдом на 80%. Предстоящие морозы могут привести к полному ледоставу, подобного которому не было с февраля 2010 и 2011 годов.

Кроме ледовой ситуации, Колесов подвел метеоитоги первой половины февраля в Петербурге: средняя температура воздуха — минус 11,2°C, общее время солнечного сияния составило около 37 часов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью