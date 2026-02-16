Петербуржец купил «призрачный» iPhone: маркетплейс оштрафован за фейк

Петербуржец заказал два iPhone на популярном маркетплейсе, заплатив 65 900 рублей, но заказал так и не подтвердился. Деньги вернулись на карту, однако разочарование осталось.
Позже он понял, что объявления разместили мошенники. Маркетплейс не проверил информацию о товарах.
Покупатель обратился в Роспотребнадзор, который разобрался в деле и подал иск в суд от имени потерпевшего.
Московский районный суд установил: владелец платформы (ООО «Маркетплейс») предоставляет клиентам только правовые данные о продавцах, размещение поддельных квалифицируется как недобросовестная практика, отмечает петербургский Роспотребнадзор.
Суд частично выполнил требования: с маркетплейса взыскали 20 тысяч рублей морального вреда, 10 тысяч штрафа и 3 тысячи госпошлины в бюджет города.