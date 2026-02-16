Петербуржец купил «призрачный» iPhone: маркетплейс оштрафован за фейк

Петербуржец купил «призрачный» iPhone: маркетплейс оштрафован за фейк Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Реальный продавец даже не знал, что от его имени торгуют айфонами.