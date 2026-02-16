Городовой / Город / Петербуржец купил «призрачный» iPhone: маркетплейс оштрафован за фейк
Петербуржец купил «призрачный» iPhone: маркетплейс оштрафован за фейк

Опубликовано: 16 февраля 2026 23:00
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Реальный продавец даже не знал, что от его имени торгуют айфонами.

Петербуржец заказал два iPhone на популярном маркетплейсе, заплатив 65 900 рублей, но заказал так и не подтвердился. Деньги вернулись на карту, однако разочарование осталось.

Позже он понял, что объявления разместили мошенники. Маркетплейс не проверил информацию о товарах.

Покупатель обратился в Роспотребнадзор, который разобрался в деле и подал иск в суд от имени потерпевшего.

Московский районный суд установил: владелец платформы (ООО «Маркетплейс») предоставляет клиентам только правовые данные о продавцах, размещение поддельных квалифицируется как недобросовестная практика, отмечает петербургский Роспотребнадзор.

Суд частично выполнил требования: с маркетплейса взыскали 20 тысяч рублей морального вреда, 10 тысяч штрафа и 3 тысячи госпошлины в бюджет города.

Автор:
Юлия Аликова
Город
