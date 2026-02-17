Шесть лет колонии за 6 миллионов: петербурженка обналичила демографические сертификаты

Петербургский суд огласил приговор местной жительнице и еще 12 участникам мошеннической схемы.
Они обманывали людей сертификатами на компенсацию затрат на приобретение земельного участка в рамках нацпроекта «Демография», сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.
Женщина содействовала обналичиванию средств получателям сертификатов. Она подыскивала отдел покупателей в Пермском крае, желая получить компенсацию, предлагала высокие цены и готова была предоставить отдельные бумаги для властей.
С 2021 по 2023 год она совершила 15 фиктивных сделок купли-продаж, высвободивших из бюджета свыше 6 млн рублей.
Обвиняемая полностью признала вину. Ее приговорили к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. На имущество мошенницы наложен арест.