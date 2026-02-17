Городовой / Город / Шесть лет колонии за 6 миллионов: петербурженка обналичила демографические сертификаты
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Фальшивые СМС от «Разумишкина»: петербуржцев заманивают на мошеннические ссылки Город
Российский город, основанный на 3 века раньше Москвы: историческое наследие тут на каждом шагу - что посетить Полезное
Никакой химии, только чистое мясо: Роскачество назвало топ-5 качественных продуктов начала 2026 года – можно смело брать Полезное
Чистота под землёй: Петербургское метро готово потратить более 4 млрд на уборку до 2029 года Город
Пересел с Skoda Yeti на Haval F7 - после пробега в 16 000 км сделал неутешительные выводы: что с автомобилем не так Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Лайфхак Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Шесть лет колонии за 6 миллионов: петербурженка обналичила демографические сертификаты

Опубликовано: 17 февраля 2026 00:00
 Проверено редакцией
Шесть лет колонии за 6 миллионов: петербурженка обналичила демографические сертификаты
Шесть лет колонии за 6 миллионов: петербурженка обналичила демографические сертификаты
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
Суд Петербурга вынес приговор местной жительнице и еще 12 мошенникам. 

Петербургский суд огласил приговор местной жительнице и еще 12 участникам мошеннической схемы.

Они обманывали людей сертификатами на компенсацию затрат на приобретение земельного участка в рамках нацпроекта «Демография», сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Женщина содействовала обналичиванию средств получателям сертификатов. Она подыскивала отдел покупателей в Пермском крае, желая получить компенсацию, предлагала высокие цены и готова была предоставить отдельные бумаги для властей.

С 2021 по 2023 год она совершила 15 фиктивных сделок купли-продаж, высвободивших из бюджета свыше 6 млн рублей.

Обвиняемая полностью признала вину. Ее приговорили к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. На имущество мошенницы наложен арест.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью