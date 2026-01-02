Городовой / Город / Простужает не мороз, а меню: главная зимняя ошибка в питании, которая ослабляет иммунитет
Простужает не мороз, а меню: главная зимняя ошибка в питании, которая ослабляет иммунитет

Опубликовано: 2 января 2026 14:00
 Проверено редакцией
Врач отметил, что для поддержания здоровья важно вовремя выявлять нарушения обмена витаминов, макро- и микроэлементов, аминокислот и омега-3.

Андрей Скальный, врач-элементолог и кандидат медицинских наук, в интервью Life.ru рассказал, что в зимние месяцы у жителей городов часто наблюдается недостаток в рационе белков и ряда микроэлементов. Это может привести к ослаблению защитных сил организма и увеличить вероятность простуд.

Исследования показывают, что при понижении температуры люди чаще отдают предпочтение продуктам, богатым углеводами и жирами.

Такая перестройка питания способствует восполнению энергетических запасов, но одновременно организм получает меньше минеральных веществ, витаминов, аминокислот и полиненасыщенных жиров, включая омега-3.

Причина — снижение потребления белковых продуктов, особенно животного происхождения, которые играют важную роль в усвоении этих веществ. Дефицит этих компонентов негативно сказывается на самочувствии и функционировании иммунной системы.

"Белок животного происхождения незаменим в рационе, он играет ключевую роль в поддержке организма благодаря содержанию аминокислот, недостаточных в растительных белках. Кроме того, такие белки легче усваиваются организмом",

— пояснил Андрей Скальный.

Он уточнил, что недостаточное поступление микроэлементов, таких как цинк, селен, железо, йод, марганец, медь или кремний, может привести к ослаблению иммунитета и ухудшить общее состояние здоровья. Особой группе риска подвержены сотрудники предприятий и люди, живущие в регионах с суровым климатом.

Следует уделять внимание сбалансированному питанию, чтобы поддерживать силы организма зимой.

Автор:
Юлия Аликова
Город
