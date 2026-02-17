Городовой / Полезное / Гениально просто: 5 способов сделать ванную роскошной без лишних затрат
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Фекальный кошмар на борту: петербуржцы судятся с авиакомпанией из-за соседа в небе Город
Город России, который называют "сибирским Чикаго" - на это есть причины, сходств очень много: чем уникален Полезное
Дубай теперь в пролете: россияне массово скупают билеты на новый бюджетный курорт у моря – без визы и пересадок Полезное
Штраф 24,5 млн рублей: Шушары очистят от 780 тонн отходов Город
Приобрели BMW X1 китайской сборки - допустили главную ошибку в жизни: названы отличия от настоящего "немца" Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Цветы Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Гениально просто: 5 способов сделать ванную роскошной без лишних затрат

Опубликовано: 17 февраля 2026 15:17
 Проверено редакцией
Городовой ру
Гениально просто: 5 способов сделать ванную роскошной без лишних затрат
фото Городовой ру
Как сэкономить на ремонте ванной

При ремонте ванной комнаты важно грамотно распределить бюджет: стоит вложиться в надежные инженерные решения и качественную сантехнику — это залог долговечности ремонта. А вот на отделке, мебели и декоре вполне можно сократить расходы. Дизайнеры предлагают несколько проверенных способов сделать это без потери эстетики.

1. Дозированная роскошь: дорогая плитка — локально

Хитрость профессионалов — комбинировать разные материалы. В ванной гармонично сочетаются:

  • разные виды плитки и керамогранита;
  • плитка с краской;
  • плитка с обоями.

Такой подход позволяет расставить визуальные акценты и при этом разумно распорядиться средствами. К примеру, можно выделить одну стену эффектной плиткой из премиальной коллекции, а для остальных поверхностей выбрать более бюджетный вариант.

Пример реализации: зона вокруг раковины оформлена в нише, которую выделили с помощью мелкой изумрудной плитки. Остальные стены отделаны серым керамогранитом с имитацией камня — сдержанно и практично.

2. Шторка вместо дверцы: просто и функционально

Мебель и системы хранения нередко «съедают» значительную часть бюджета. Есть элегантное и экономичное решение: организовать зону хранения под раковиной с помощью столешницы и шторки на штанге. За такой шторкой легко спрятать стиральную машину, установленную под столешницей.

Эксперты отмечают: хотя текстильное решение порой считают устаревшим, оно способно добавить уюта и создать красивую драпировку — и при этом существенно снизить затраты на обустройство ванной.

3. Новая жизнь старой плитки: покраска

Если в ванной уже есть отделка, демонтаж может оказаться затратным и трудоемким. К счастью, есть альтернатива — покраска существующей плитки. Этот метод позволяет освежить интерьер, сделать его ярче и интереснее.

Практический опыт показывает: при соблюдении технологии нанесения краска отлично держится на плитке. Важно лишь дать ей время полностью высохнуть и набрать прочность — тогда результат будет долговечным.

4. Легкое преображение типового ремонта

Нередко новоселы сталкиваются с готовым ремонтом от застройщика, отмечает "INMYROOM". Полностью переделывать его не всегда возможно или нужно, но внести свежие штрихи хочется. Вот простые и эффективные идеи:

  • Смена затирки. Замена белой затирки на темную делает интерьер более стильным и графичным, а еще — практичнее: на темном меньше заметны следы воды и загрязнения.
  • Замена экрана под ванну. Вместо стандартного пластикового экрана можно установить жалюзийный деревянный — он добавит интерьеру теплоты и оригинальности.
  • Обновление мебели. Новая тумба с раковиной мгновенно освежит пространство и задаст новый тон всему оформлению.

5. Обычная штора вместо стеклянной перегородки: выгода и удобство

Стеклянные шторки ценят за минималистичный дизайн, но у них есть минусы:

  • высокая стоимость;
  • необходимость частого ухода — капли воды оставляют следы, и без регулярной уборки ванная выглядит неопрятно.

Обычная шторка — достойная альтернатива:

  • стоит значительно дешевле;
  • легко стирается (в том числе в стиральной машине);
  • представлена в огромном ассортименте — можно подобрать модель под любой стиль.

Ранее портал "Городовой" сообщал о материале, который заменит обои раз и навсегда.

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью