Гениально просто: 5 способов сделать ванную роскошной без лишних затрат

Как сэкономить на ремонте ванной

При ремонте ванной комнаты важно грамотно распределить бюджет: стоит вложиться в надежные инженерные решения и качественную сантехнику — это залог долговечности ремонта. А вот на отделке, мебели и декоре вполне можно сократить расходы. Дизайнеры предлагают несколько проверенных способов сделать это без потери эстетики.

1. Дозированная роскошь: дорогая плитка — локально

Хитрость профессионалов — комбинировать разные материалы. В ванной гармонично сочетаются:

разные виды плитки и керамогранита;

плитка с краской;

плитка с обоями.

Такой подход позволяет расставить визуальные акценты и при этом разумно распорядиться средствами. К примеру, можно выделить одну стену эффектной плиткой из премиальной коллекции, а для остальных поверхностей выбрать более бюджетный вариант.

Пример реализации: зона вокруг раковины оформлена в нише, которую выделили с помощью мелкой изумрудной плитки. Остальные стены отделаны серым керамогранитом с имитацией камня — сдержанно и практично.

2. Шторка вместо дверцы: просто и функционально

Мебель и системы хранения нередко «съедают» значительную часть бюджета. Есть элегантное и экономичное решение: организовать зону хранения под раковиной с помощью столешницы и шторки на штанге. За такой шторкой легко спрятать стиральную машину, установленную под столешницей.

Эксперты отмечают: хотя текстильное решение порой считают устаревшим, оно способно добавить уюта и создать красивую драпировку — и при этом существенно снизить затраты на обустройство ванной.

3. Новая жизнь старой плитки: покраска

Если в ванной уже есть отделка, демонтаж может оказаться затратным и трудоемким. К счастью, есть альтернатива — покраска существующей плитки. Этот метод позволяет освежить интерьер, сделать его ярче и интереснее.

Практический опыт показывает: при соблюдении технологии нанесения краска отлично держится на плитке. Важно лишь дать ей время полностью высохнуть и набрать прочность — тогда результат будет долговечным.

4. Легкое преображение типового ремонта

Нередко новоселы сталкиваются с готовым ремонтом от застройщика, отмечает "INMYROOM". Полностью переделывать его не всегда возможно или нужно, но внести свежие штрихи хочется. Вот простые и эффективные идеи:

Смена затирки. Замена белой затирки на темную делает интерьер более стильным и графичным, а еще — практичнее: на темном меньше заметны следы воды и загрязнения.

Замена белой затирки на темную делает интерьер более стильным и графичным, а еще — практичнее: на темном меньше заметны следы воды и загрязнения. Замена экрана под ванну. Вместо стандартного пластикового экрана можно установить жалюзийный деревянный — он добавит интерьеру теплоты и оригинальности.

Вместо стандартного пластикового экрана можно установить жалюзийный деревянный — он добавит интерьеру теплоты и оригинальности. Обновление мебели. Новая тумба с раковиной мгновенно освежит пространство и задаст новый тон всему оформлению.

5. Обычная штора вместо стеклянной перегородки: выгода и удобство

Стеклянные шторки ценят за минималистичный дизайн, но у них есть минусы:

высокая стоимость;

необходимость частого ухода — капли воды оставляют следы, и без регулярной уборки ванная выглядит неопрятно.

Обычная шторка — достойная альтернатива:

стоит значительно дешевле;

легко стирается (в том числе в стиральной машине);

представлена в огромном ассортименте — можно подобрать модель под любой стиль.

