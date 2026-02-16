Городовой / Полезное / Стены без единого шва: материал, который заменит обои раз и навсегда
Стены без единого шва: материал, который заменит обои раз и навсегда

Опубликовано: 16 февраля 2026 15:17
 Проверено редакцией
Городовой ру
фото Городовой ру
Новые фавориты интерьерного дизайна в 2026 году

Долгое время обои оставались бессменным хитом в отделке стен — простым, привычным и универсальным решением. Однако в 2026 году тренды сместились: дизайнеры все чаще отдают предпочтение микроцементу и декоративным штукатуркам. Эти материалы позволяют создать безупречный современный интерьер с эффектом премиального ремонта.

Бесшовная эстетика: чистота линий и минимум визуального шума

Ключевое преимущество микроцемента и декоративных штукатурок — возможность получить идеально ровную, цельную поверхность без стыков и швов. Материалы наносятся тонким слоем (всего 1–3 мм), благодаря чему:

  • стена выглядит монолитной и лаконичной;
  • мелкие дефекты — царапины, потертости, следы эксплуатации — становятся менее заметными;
  • интерьер приобретает аккуратный, ухоженный вид.

Такое покрытие особенно выигрышно смотрится в зонах с высокой проходимостью: в коридорах, кухнях и гостиных.

Фактурная, но ненавязчивая поверхность работает как идеальный фон для других элементов интерьера. На ее фоне особенно выразительно смотрятся натуральные материалы — дерево, камень, текстиль. Теплые оттенки (кремовый, серо‑бежевый, мягкий серый) создают атмосферу уюта и спокойствия, не перегружая пространство деталями. Даже минималистичная мебель на таком фоне выглядит гармонично и стильно.

Практичность, проверенная временем

Современные микроцемент и штукатурки — это не только эстетика, но и функциональность:

  • Устойчивость к внешним воздействиям. Материалы хорошо переносят влажность, не выгорают на свету и выдерживают умеренные механические нагрузки.
  • Долговечность. При правильной финишной обработке лаком покрытие прослужит 10–15 лет, сохраняя первоначальный вид.
  • Универсальность нанесения. Микроцемент и штукатурки можно наносить на разные основания: старую плитку, окрашенные стены, гипсокартон. Это существенно сокращает объем подготовительных работ и ускоряет ремонт.
  • Гибкость дизайна. В сочетании с рейками, молдингами или панелями такие стены обретают глубину и объем без избыточного декора — достаточно нескольких акцентов, чтобы создать эффектный интерьер.

Обои: не уходят, но меняют роль

Обои не исчезли из обихода полностью, но их функция изменилась. Теперь их чаще выбирают для:

  • быстрого обновления интерьера;
  • временных решений;
  • создания локальных акцентов.

На первый план выходят долговечные, нейтральные и фактурные покрытия, отмечает "SM NEWS". Они становятся новым стандартом для капитального ремонта — позволяют визуально «удорожить» интерьер без замены мебели и служат годами, оправдывая свою стоимость.

Ранее портал «Городовой» сообщал о инновационном материале, который лучше любой плитки.

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
