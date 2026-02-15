Вы не поверите, из чего у меня пол в ванной! Этот материал в тренде в 2026 году - и он лучше плитки

Современная альтернатива керамической плитке для ванной

Традиционно при ремонте ванной комнаты выбор падает на керамическую плитку или керамогранит — эти материалы давно стали эталоном для помещений с повышенной влажностью. Но сегодня все больше хозяев ищут более удобные решения: простые в монтаже и комфортные в повседневной эксплуатации. Одно из перспективных направлений — кварцвиниловая плитка, которая раньше чаще использовалась в кухнях и коридорах, а теперь уверенно завоёвывает ванные комнаты.

Почему керамика теряет позиции

Керамическая плитка по‑прежнему ценится за прочность и долгий срок службы, но у нее есть ряд нюансов, которые отталкивают современных покупателей:

Холодная поверхность. Без системы теплого пола ходить по плитке некомфортно, особенно зимой.

Сложный монтаж. Укладка требует профессиональных навыков, специальных инструментов и идеально ровного основания.

Высокая итоговая стоимость. Даже варианты среднего ценового сегмента начинаются от 800–900 руб./м² — и это без учёта клея и затирки. Услуги мастера дополнительно увеличивают смету.

Трудоемкость ремонта. Процесс занимает много времени, сопровождается пылью и грязью.

На этом фоне покупатели все чаще обращают внимание на эластичные напольные покрытия. В приоритете — не только износостойкость, но и тактильный комфорт, а также простота монтажа, особенно если ремонт делается своими силами в небольшой ванной комнате.

Что такое кварцвинил и в чем его плюсы

Кварцвиниловая плитка (LVT) — многослойное покрытие на основе ПВХ с добавлением кварцевой пыли. Благодаря составу материал:

устойчив к влаге;

сохраняет тепло (приятен для ходьбы босиком);

имитирует дерево, камень и другие текстуры;

укладывается проще, чем керамика.

Стоимость многих коллекций начинается примерно от 800 руб./м², что сопоставимо с недорогой керамической плиткой. При этом технология монтажа ближе к укладке ламината:

не нужен плиткорез — достаточно строительного ножа;

процесс проходит чище и быстрее;

можно справиться самостоятельно, без привлечения специалистов.

Важные нюансы укладки

Долговечность кварцвинила напрямую зависит от подготовки основания. Чтобы покрытие служило долго и выглядело аккуратно, нужно:

Выровнять поверхность — она должна быть гладкой и без перепадов. Обеспечить сухость и прогрунтовать основание в несколько слоев с просушкой между ними. Использовать влагостойкие листовые материалы (например, фанеру или ГВЛВ) в качестве основы. Тщательно заделать стыки, чтобы исключить неровности.

Практические преимущества и итоги выбора

При грамотной укладке кварцвиниловое покрытие:

не впитывает воду — влага остается на поверхности и легко удаляется;

обеспечивает комфорт при ходьбе босиком;

сохраняет эстетичный внешний вид долгое время;

упрощает ремонт за счет простоты монтажа и чистоты процесса.

Главный вопрос, который остается у покупателей, — долговечность в условиях постоянной влажности. Однако производители дают гарантию на материал при соблюдении технологии укладки, передает "DOMEO | РЕМОНТ КВАРТИР | НЕДВИЖИМОСТЬ".

Таким образом, кварцвинил постепенно становится популярной альтернативой традиционной плитке. Он сочетает в себе практичность, доступную цену и комфорт — качества, которые особенно ценятся в бытовом ремонте.

