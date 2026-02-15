Городовой / Полезное / Вы не поверите, из чего у меня пол в ванной! Этот материал в тренде в 2026 году - и он лучше плитки
Вы не поверите, из чего у меня пол в ванной! Этот материал в тренде в 2026 году - и он лучше плитки

Опубликовано: 15 февраля 2026 15:17
Современная альтернатива керамической плитке для ванной

Традиционно при ремонте ванной комнаты выбор падает на керамическую плитку или керамогранит — эти материалы давно стали эталоном для помещений с повышенной влажностью. Но сегодня все больше хозяев ищут более удобные решения: простые в монтаже и комфортные в повседневной эксплуатации. Одно из перспективных направлений — кварцвиниловая плитка, которая раньше чаще использовалась в кухнях и коридорах, а теперь уверенно завоёвывает ванные комнаты.

Почему керамика теряет позиции

Керамическая плитка по‑прежнему ценится за прочность и долгий срок службы, но у нее есть ряд нюансов, которые отталкивают современных покупателей:

  • Холодная поверхность. Без системы теплого пола ходить по плитке некомфортно, особенно зимой.

  • Сложный монтаж. Укладка требует профессиональных навыков, специальных инструментов и идеально ровного основания.

  • Высокая итоговая стоимость. Даже варианты среднего ценового сегмента начинаются от 800–900 руб./м² — и это без учёта клея и затирки. Услуги мастера дополнительно увеличивают смету.

  • Трудоемкость ремонта. Процесс занимает много времени, сопровождается пылью и грязью.

На этом фоне покупатели все чаще обращают внимание на эластичные напольные покрытия. В приоритете — не только износостойкость, но и тактильный комфорт, а также простота монтажа, особенно если ремонт делается своими силами в небольшой ванной комнате.

Что такое кварцвинил и в чем его плюсы

Кварцвиниловая плитка (LVT) — многослойное покрытие на основе ПВХ с добавлением кварцевой пыли. Благодаря составу материал:

  • устойчив к влаге;

  • сохраняет тепло (приятен для ходьбы босиком);

  • имитирует дерево, камень и другие текстуры;

  • укладывается проще, чем керамика.

Стоимость многих коллекций начинается примерно от 800 руб./м², что сопоставимо с недорогой керамической плиткой. При этом технология монтажа ближе к укладке ламината:

  • не нужен плиткорез — достаточно строительного ножа;

  • процесс проходит чище и быстрее;

  • можно справиться самостоятельно, без привлечения специалистов.

Важные нюансы укладки

Долговечность кварцвинила напрямую зависит от подготовки основания. Чтобы покрытие служило долго и выглядело аккуратно, нужно:

  1. Выровнять поверхность — она должна быть гладкой и без перепадов.

  2. Обеспечить сухость и прогрунтовать основание в несколько слоев с просушкой между ними.

  3. Использовать влагостойкие листовые материалы (например, фанеру или ГВЛВ) в качестве основы.

  4. Тщательно заделать стыки, чтобы исключить неровности.

Практические преимущества и итоги выбора

При грамотной укладке кварцвиниловое покрытие:

  • не впитывает воду — влага остается на поверхности и легко удаляется;

  • обеспечивает комфорт при ходьбе босиком;

  • сохраняет эстетичный внешний вид долгое время;

  • упрощает ремонт за счет простоты монтажа и чистоты процесса.

Главный вопрос, который остается у покупателей, — долговечность в условиях постоянной влажности. Однако производители дают гарантию на материал при соблюдении технологии укладки, передает "DOMEO | РЕМОНТ КВАРТИР | НЕДВИЖИМОСТЬ".

Таким образом, кварцвинил постепенно становится популярной альтернативой традиционной плитке. Он сочетает в себе практичность, доступную цену и комфорт — качества, которые особенно ценятся в бытовом ремонте.

Ранее портал «Городовой» сообщал о том, почему все больше хозяев отказываются от установки вытяжки на кухне.

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
