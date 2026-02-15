2 ложки в воду - и герань цветет непрерывно целый год: мегакрутая подкормка в феврале

Необычный способ подкормить герань в феврале

Цветущая герань способна преобразить любое помещение. Помимо привлекательного внешнего вида, это растение выделяет особенный аромат, который многим цветоводам нравится. Специалисты по ароматерапии отмечают, что запах герани способствует расслаблению и снижению уровня стресса.

Необычное удобрение для герани

Это растение не требует особого ухода и может радовать цветением на протяжении длительного времени. Чтобы поддержать декоративность зеленого питомца, важно правильно подкармливать герань. Автор блога "Пеларгония" советует использовать натуральное удобрение на основе алоэ.

Приготовление подкормки

В первую очередь измельчите лист суккулента, отожмите сок и размешайте примерно две его столовые ложки в двух литрах воды. Для улучшения усвоения питательных веществ в раствор можно добавить две таблетки глицина. Он способствует более эффективному питанию корней.

Использование

Полив таким составом рекомендуется проводить примерно один раз в две недели. Сок алоэ богат витаминами и минералами, что делает его отличным натуральным стимулятором роста и цветения для герани. Благодаря такой подкормке герань будет цвести непрерывно целый год.

Личный опыт цветоводов

"Сок алоэ является отличным биостимулятором роста. Его использую для увеличения всхожести семян. Для комнатных растений особенно незаменим в качестве альтернативы магазинным удобрениям", - рассказала Валентина из Москвы.

"Такой способ подкормки комнатных растений использовали еще наши бабушки. Приготовить питательный раствор просто. Не нужно лишних манипуляций с водой и препаратами. Герань в скором времени покроется "шапками" соцветий", - поделилась опытом Ольга из Волгограда.

