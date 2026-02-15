Как устанавливали Александровскую колонну на Дворцовой площади?

В установке Александровской колонны участвовали 2000 солдат и 400 рабочих.

Александровская колонна на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге — уникальный памятник инженерной мысли и архитектурного мастерства. Её установка в 1832 году стала событием мирового масштаба, а сам монумент до сих пор поражает воображение своей высотой и монолитностью.

Как устанавливали колонну

Подготовка фундамента

Работы начались в 1829 году. Для фундамента вырыли котлован размером 14×14 саженей (около 30×30 м) и глубиной 2 сажени (примерно 4,26 м). В яму непрерывно поступала вода, которую откачивали. В котлован забили 1250 заострённых сосновых свай длиной 6,36 м, затем дно залили водой и срезали сваи, отсчитывая высоту от уровня воды. Этот метод предложил инженер Августин Бетанкур, ранее работавший над Исаакиевским собором. Фундамент сложили из гранитных блоков толщиной 0,5 м.

В основание фундамента замуровали памятную медную доску и бронзовую шкатулку с монетами и медалями, выпущенными в честь победы над наполеоновской армией.

Транспортировка колонны

Гранит для колонны добыли в Пютерлакской каменоломне (Карелия). Монолит весом около 600 тонн и высотой 25,6 м транспортировали в Петербург на специально построенном боте «Святой Николай». При погрузке опоры причала не выдержали веса колонны, и она рухнула в воду. Чтобы поднять её, срочно вызвали 600 солдат. До Петербурга судно с колонной буксировали два парохода. В город колонна прибыла 1 июля 1832 года.

Система подъёма

Для установки колонны инженер Бетанкур сконструировал сложную систему, включавшую:

строительные леса высотой 47 м;

блоки;

кабестаны (лебёдки для передвижения грузов).

Колонну обмотали множеством колец из канатов, к которым прикрепили блоки. Другая система блоков находилась на вершине лесов. Большое число канатов, опоясывающих камень, огибало верхние и нижние блоки и свободными концами было намотано на кабестаны, расставленные на площади.

Подъём колонны

Торжественное поднятие состоялось 30 августа 1832 года (по старому стилю) — в день именин Александра I и день перенесения мощей святого Александра Невского. За процессом наблюдали император Николай I, царская семья и многотысячная толпа: зрители заполнили всю Дворцовую площадь, окна и крышу Здания Главного штаба.

В подъёме участвовали 2000 солдат и 400 рабочих. За 1 час 45 минут они приподняли колонну наклонно, затем она оторвалась от земли, её завели на позицию над пьедесталом. По команде канаты отпустили, и колонна плавно опустилась, заняв вертикальное положение. Николай I был настолько впечатлён, что воскликнул: «Монферран, вы себя обессмертили!».

Интересные факты

Колонна стоит без дополнительных опор. Она держится только за счёт собственного веса и идеально выровненного основания. За почти 200 лет колонна ни разу не отклонилась от вертикали.

В раствор для фундамента добавили водку и мыло. Водка не давала бетону быстро замёрзнуть на морозе, а мыло позволило легко двигать колонну до её оптимальной усадки.

После установки колонны горожане боялись, что она упадёт. Чтобы развеять страхи, архитектор Огюст Монферран каждый день прогуливался вокруг колонны со своей собакой.



Ангел на вершине колонны имеет портретное сходство с Александром I. Скульптуру создал Борис Орловский по требованию Николая I. Ангел держит крест, а под его ногами — змея, символизирующая побеждённое зло.