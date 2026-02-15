Одна подкормка - и бутоны герани пышнее облака: цветет как заведенная, нехватка света не помеха

Цветущая герань способна украсить любой подоконник, но не всем удается добиться желанной бутонизации. Для этого нужны правильные подкормки. Чаще всего достаточно народных вариантов.
Канал «Цветущий сад Виктории» назвал чудо-удобрение, которое поможет запустить процесс цветения у любой герани. Для этого понадобится всего три компонента:
- вода – 1 литр;
- перекись водорода – 15 капель;
- йод – 2 капли.
В воду, имеющую комнатную температуру, добавляем компоненты. Хорошо размешиваем подкормку, далее переходим к поливу растения. Важно вносить жидкость только в увлажненную почву, иначе корневая система может получить ожоги.
«Благодаря данному удобрению герань не только шикарно зацветёт, но и укрепит иммунитет. Подкормка также поможет защитить растение от грибковых заболеваний и вредителей. Вносить раствор можно раз в месяц. Кроме подкормки необходимо регулярно поливать и рыхлить почву», - сообщает канал.
Раствор из перекиси водорода и йода следует использовать сразу, так как он теряет эффективность уже через несколько часов. Также подкормка подойдет и для других комнатных растений, которые до сих пор не зацвели.
Отзывы хозяек:
«Не ожидала, что герань превратится в такую красавицу! Бутоны размером с шар, цветение не прекращается даже зимой».
«Изначально у меня были сомнения насчет этой подкормки, но когда я попробовала, то обомлела. Моя герань никогда так не цвела. Я в полном восторге. Спасибо».
