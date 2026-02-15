Городовой / Полезное / Одна подкормка - и бутоны герани пышнее облака: цветет как заведенная, нехватка света не помеха
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ладога под льдом: полный покров и морозные рекорды Город
Российский город, который легко спутать с Европой - смесь Германии, Польши и Скандинавии: есть что посмотреть Полезное
Самый западный и закрытый город России: суровый, но красивый – где находится и что в нем посмотреть Полезное
ЗакС Петербурга заблокировал бесплатную парковку у школ и больниц в центре Город
Когда сеять петунию на рассаду - Лунный календарь на февраль и март 2026 года: благоприятных дней мало Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Цветы Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Одна подкормка - и бутоны герани пышнее облака: цветет как заведенная, нехватка света не помеха

Опубликовано: 15 февраля 2026 16:42
 Проверено редакцией
Одна подкормка - и бутоны герани пышнее облака: цветет как заведенная, нехватка света не помеха
Одна подкормка - и бутоны герани пышнее облака: цветет как заведенная, нехватка света не помеха
Legion-Media
Как запустить процесс цветения герани с помощью одной подкормки

Цветущая герань способна украсить любой подоконник, но не всем удается добиться желанной бутонизации. Для этого нужны правильные подкормки. Чаще всего достаточно народных вариантов.

Канал «Цветущий сад Виктории» назвал чудо-удобрение, которое поможет запустить процесс цветения у любой герани. Для этого понадобится всего три компонента:

  • вода – 1 литр;
  • перекись водорода – 15 капель;
  • йод – 2 капли.

В воду, имеющую комнатную температуру, добавляем компоненты. Хорошо размешиваем подкормку, далее переходим к поливу растения. Важно вносить жидкость только в увлажненную почву, иначе корневая система может получить ожоги.

«Благодаря данному удобрению герань не только шикарно зацветёт, но и укрепит иммунитет. Подкормка также поможет защитить растение от грибковых заболеваний и вредителей. Вносить раствор можно раз в месяц. Кроме подкормки необходимо регулярно поливать и рыхлить почву», - сообщает канал.

Раствор из перекиси водорода и йода следует использовать сразу, так как он теряет эффективность уже через несколько часов. Также подкормка подойдет и для других комнатных растений, которые до сих пор не зацвели.

Отзывы хозяек:

«Не ожидала, что герань превратится в такую красавицу! Бутоны размером с шар, цветение не прекращается даже зимой».

«Изначально у меня были сомнения насчет этой подкормки, но когда я попробовала, то обомлела. Моя герань никогда так не цвела. Я в полном восторге. Спасибо».

Ранее портал «Городовой» рассказал, как подкармливать герань аспирином.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 5
🙏 2
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью