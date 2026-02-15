Почему церковь «Анненкирхе» так называется?

Храм«Анненкирхе» получил свое название в честь матери Богородицы, а также в память о вкладе в строительство императрицы Анны Иоанновны.

Название «Анненкирхе» происходит от немецкого слова Annenkirche — буквально «церковь Святой Анны». Храм получил это название в честь матери Богородицы, а также в память о вкладе императрицы Анны Иоанновны, которая в 1735 году пожертвовала крупную сумму на строительство новой деревянной церкви.

Лютеранская церковь в Санкт-Петербурге впервые появилась в 1704 году — это была небольшая деревянная постройка на территории Петропавловской крепости. Позже её перенесли в район Литейного проспекта. В 1735 году началось строительство нового здания, которое было завершено в 1740 году. Именно тогда церковь официально назвали церковью Святой Анны.

В 1775 году по проекту архитектора Юрия Фельтена заложили каменное здание церкви, которое освятили в 1779 году. Оно стало известным архитектурным памятником: у храма было два фасада — на Кирочную и Фурштатскую улицы, а интерьер украшали ионические колонны.

Интересно, что в 1826 году Четвёртая Артиллерийская улица (ранее Пятая Линия), на которой расположена церковь, была переименована в Кирочную — от немецкого слова kirche («церковь»). Это название улица носит до сих пор.

Сегодня Анненкирхе — действующая лютеранская церковь, входящая в состав Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии на территории России. Помимо богослужений, здесь проводят концерты, лекции, выставки и другие мероприятия.

