Антирейтинг Водоканала: кто в Петербурге больше всех должен за воду

Водоканал Санкт-Петербурга обнародовал данные о районах с наибольшими долгами за коммунальные услуги. Лидером антирейтинга стал «ЖКС №1 Колпинского района» с задолженностью в 99 млн рублей.
Среди исполнителей коммунальных платежей в городе первое место занимает «ЖКС №1 Колпинского района» (99 млн рублей долга), второе — «ЖКС №3 Центрального района» (65 млн рублей), третье — «ЖКС Адмиралтейского района» (свыше 63 млн рублей).
В Ленобласти максимальные долги накопили «ВК «Ладога» (более 50 млн рублей) и АО «ИЭК» (около 17 млн рублей).
Ранее сообщалось, что сотрудники Водоканала публиковали антирейтинг районов Петербурга по нарушениям правил использования канализации в 2025 году, где снова лидировал Петроградский район.