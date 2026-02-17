Городовой / Город / Антирейтинг Водоканала: кто в Петербурге больше всех должен за воду
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Город России, который называют "сибирским Чикаго" - на это есть причины, сходств очень много: чем уникален Полезное
Дубай теперь в пролете: россияне массово скупают билеты на новый бюджетный курорт у моря – без визы и пересадок Полезное
Штраф 24,5 млн рублей: Шушары очистят от 780 тонн отходов Город
Приобрели BMW X1 китайской сборки - допустили главную ошибку в жизни: названы отличия от настоящего "немца" Полезное
Chery, Haval и Geely: когда начнут ржаветь новые китайские машины - результаты замеров Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Цветы Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Антирейтинг Водоканала: кто в Петербурге больше всех должен за воду

Опубликовано: 17 февраля 2026 15:00
 Проверено редакцией
Антирейтинг Водоканала: кто в Петербурге больше всех должен за воду
Антирейтинг Водоканала: кто в Петербурге больше всех должен за воду
Global Look Press / Bulkin Sergey / news.ru
В ТОПе оказался «ЖКС №1 Колпинского района».

Водоканал Санкт-Петербурга обнародовал данные о районах с наибольшими долгами за коммунальные услуги. Лидером антирейтинга стал «ЖКС №1 Колпинского района» с задолженностью в 99 млн рублей.

Среди исполнителей коммунальных платежей в городе первое место занимает «ЖКС №1 Колпинского района» (99 млн рублей долга), второе — «ЖКС №3 Центрального района» (65 млн рублей), третье — «ЖКС Адмиралтейского района» (свыше 63 млн рублей).

В Ленобласти максимальные долги накопили «ВК «Ладога» (более 50 млн рублей) и АО «ИЭК» (около 17 млн рублей).

Ранее сообщалось, что сотрудники Водоканала публиковали антирейтинг районов Петербурга по нарушениям правил использования канализации в 2025 году, где снова лидировал Петроградский район.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью