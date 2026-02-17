Где находится музей «Дорога жизни» на Ладожском озере?

Музей «Дорога жизни», посвящён истории блокады Ленинграда и легендарной ледовой трассы, расположен на берегу Ладожского озера в Ленинградской области.

Музей «Дорога жизни» расположен на берегу Ладожского озера в Ленинградской области и посвящён истории блокады Ленинграда и легендарной ледовой трассы, которая стала единственным путём связи осаждённого города с Большой землёй. Это филиал Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого, входящий в мемориальный комплекс «Зелёный пояс Славы».

История создания

Музей был открыт 12 сентября 1972 года, к 31-летию начала работы водной переправы. Он разместился в здании бывшей пекарни на берегу Ладоги, недалеко от мыса Осиновец — именно отсюда начиналась «Дорога жизни».

В 2015 году музей прошёл масштабную реконструкцию: была обустроена новая набережная, построено здание для открытого хранения крупногабаритных экспонатов, значительно расширена площадка военной техники. Современное здание основной экспозиции, напоминающее глыбу ладожского льда, достроили к 2016 году.

Экспозиция

Музейный комплекс включает несколько локаций:

Павильон с основной экспозицией. В 12 залах представлена история «Дороги жизни» — от создания ледовой трассы до снятия блокады. Экспозиция включает документы, фотографии, личные вещи блокадников, модели кораблей и автомобилей, карты, схемы и интерактивные материалы.

Павильон для крупногабаритных экспонатов. Здесь выставлены автомобили времён войны (например, ГАЗ-АА, поднятый со дна Ладоги, и ЗИС-5, прошедший путь от Ладоги до Берлина), полевая кухня, морские мины, торпеды, электромагнитный трал и другие объекты, связанные с функционированием «Дороги жизни».

Павильон «Малый охотник». В нём находится единственный сохранившийся экземпляр сторожевого катера «Малый охотник» (МО-4), который использовался для поиска и уничтожения подводных лодок противника.

Экспозиция под открытым небом. На территории музея можно увидеть буксирные пароходы «Ижорец» и «Ижорец №8», части канонерской лодки «Бира», якорь Холла со сторожевого корабля «Конструктор» и другие объекты. Центральным экспонатом является транспортный самолёт Ли-2Т.

Режим работы и как добраться

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Рахьинское городское поселение, посёлок при железнодорожной станции Ладожское Озеро, шоссе Дорога Жизни, 58.

Режим работы: со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00.

Как добраться: