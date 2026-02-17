Куда впадает Финский залив: уникальный водоем Санкт-Петербурга и его самые живописные места

Места для морских прогулок в пределах Петербурга и Ленинградской области

В Петербурге, прямо в черте города, есть выход к удивительному водоёму, который уходит далеко на запад, к Балтийскому морю. Рассказываем, куда впадает Финский залив и где на его побережье самые живописные места для отдыха.

Куда впадает Финский залив?

Финский залив — это восточная часть Балтийского моря, глубоко вдающаяся в материк. Его западной границей считается линия между полуостровом Ханко в Финляндии и мысом Пыызаспеа в Эстонии. Залив не впадает в другой водоём, а соединяется с открытыми водами Балтийского моря. Длина залива составляет около 390–420 км, а его восточная часть заканчивается Невской губой, куда впадает Нева.

Самые живописные места на Финском заливе в Петербурге и окрестностях

На побережье Финского залива в пределах Петербурга и Ленинградской области огромное разнообразие живописных локаций: от благоустроенных пляжей с развитой инфраструктурой до диких островов, где чувствуешь себя первооткрывателем.

Курортный район: пляжи и променады

Северное побережье залива, входящее в состав Курортного района Санкт-Петербурга, — это классика отдыха у воды. Здесь расположена целая россыпь поселков с живописными пляжами:

Сестрорецк: Крупный пригород с благоустроенным пляжем «Дубковский». Есть волейбольные площадки, детские городки и зоны для пикника.

Солнечное: Пляж «Ласковый», украшенный авангардными скульптурами 1960-х годов.

Репино: Пляж «Чудный» расположен в окружении хвойного леса, что создает атмосферу спокойствия и уюта. Рядом находится мемориальная усадьба Ильи Репина «Пенаты».

Комарово: Знаменитый курорт советской эпохи с живописными видами. На побережье оборудованы скамейки для созерцания пейзажей.

Зеленогорск: «Золотой пляж» славится чистейшей водой и широкой береговой линией. Главная фишка — колесо обозрения в Зеленогорском парке, с которого открывается панорама залива.



Дикая природа и уединение: Прибылово и мыс Киперорт

Если хочется уединения и единения с природой, стоит отправиться в Прибылово на турбазу «Море». Отсюда начинается пешеходный экологический маршрут «Мыс Киперорт», который проходит по лесу и выводит к берегу залива. Здесь можно часами наблюдать за бушующими волнами, слушать шум сосен и почти гарантированно встретить белок.

Кронштадт и форты

Отдельного внимания заслуживает Кронштадт на острове Котлин. Виды на залив, открывающиеся с его берегов, и величественный Никольский морской собор оставляют неизгладимое впечатление. В окрестностях Кронштадта, в Финском заливе, разбросаны старинные форты, построенные еще в XVIII–XIX веках для защиты Петербурга.

Внешние острова: земля неизведанная

Для самых отчаянных путешественников открыты Внешние острова Финского залива — Гогланд, Большой и Малый Тютерс, Мощный, Сескар и другие. Это настоящий «заповедник» дикой природы с белыми песчаными пляжами, богатой историей (от эпохи викингов до Второй мировой) и заброшенными маяками. Добраться сюда можно только в составе организованных экспедиций или на частных яхтах.

