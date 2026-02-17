Городовой / Город / Снежный шторм над Ленобластью: циклон Wally V принесет до 10–15 см осадков
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Фальшивые СМС от «Разумишкина»: петербуржцев заманивают на мошеннические ссылки Город
Российский город, основанный на 3 века раньше Москвы: историческое наследие тут на каждом шагу - что посетить Полезное
Никакой химии, только чистое мясо: Роскачество назвало топ-5 качественных продуктов начала 2026 года – можно смело брать Полезное
Чистота под землёй: Петербургское метро готово потратить более 4 млрд на уборку до 2029 года Город
Пересел с Skoda Yeti на Haval F7 - после пробега в 16 000 км сделал неутешительные выводы: что с автомобилем не так Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Лайфхак Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Снежный шторм над Ленобластью: циклон Wally V принесет до 10–15 см осадков

Опубликовано: 17 февраля 2026 17:30
 Проверено редакцией
Снежный шторм над Ленобластью: циклон Wally V принесет до 10–15 см осадков
Снежный шторм над Ленобластью: циклон Wally V принесет до 10–15 см осадков
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Циклон засыпет снегом Северную столицу 19 и 20 февраля.

Циклон Wally V достигнет Санкт-Петербурга и Ленинградской области 19 февраля, принеся за сутки до 10 см снега, а местами — до 15 см. Об этом предупредил синоптик Александр Колесов.

Циклон Wally V прибудет в четверг, 19 февраля, прямо с Черного моря. В Санкт-Петербурге снег начнется после полудня и продолжится умеренными осадками до вечера.

Ночью и днем в пятницу снег сохранится, но к середине дня ослабеет. В Ленинградской области ожидаются местами сильные снегопады, особенно ночью 20 февраля.

Осадки и температура

По оценкам синоптика, за этот период выпадет 6–8 мм осадков, что эквивалентно 5–10 см снега, а в отдельных районах — до 15 см. Циклон затронет и Москву свежим снегопадом.

Температура в Петербурге останется стабильной: от -7 до -12 °C.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью