Снежный шторм над Ленобластью: циклон Wally V принесет до 10–15 см осадков

Циклон Wally V достигнет Санкт-Петербурга и Ленинградской области 19 февраля, принеся за сутки до 10 см снега, а местами — до 15 см. Об этом предупредил синоптик Александр Колесов.
Циклон Wally V прибудет в четверг, 19 февраля, прямо с Черного моря. В Санкт-Петербурге снег начнется после полудня и продолжится умеренными осадками до вечера.
Ночью и днем в пятницу снег сохранится, но к середине дня ослабеет. В Ленинградской области ожидаются местами сильные снегопады, особенно ночью 20 февраля.
Осадки и температура
По оценкам синоптика, за этот период выпадет 6–8 мм осадков, что эквивалентно 5–10 см снега, а в отдельных районах — до 15 см. Циклон затронет и Москву свежим снегопадом.
Температура в Петербурге останется стабильной: от -7 до -12 °C.