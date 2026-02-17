Городовой / Город / Петербург и регионы: аренда мини-жилья ускорилась, Москва удивила снижением
Петербург и регионы: аренда мини-жилья ускорилась, Москва удивила снижением

Опубликовано: 17 февраля 2026 16:00
 Проверено редакцией
Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир и студий увеличилась в 49 крупных городах из 70 исследованных.

За год спрос на компактные квартиры до 32 кв. м в России увеличился на 15%. Эксперты «Мира квартир» отметили рост средней арендной платы на студии и однокомнатные варианты в 49 из 70 изученных городов, включая Петербург с показателем до 32,4 тыс. рублей (+0,1%).​

Сравнение роста цен

Обычные «однушки» выросли в цене на 3,3%, а «двушки» и «трешки» — на 3%. Маленькие квартиры по площади традиционно дорожают быстрее остальных.

По словам гендиректора сервиса Павла Луценко, цены стабилизируются, а ставки вырастут незначительно до августа, сообщает КП.

Самый большой скачок аренды зафиксирован в Белгороде (+16,2%), Рязани (+16,1%) и Чебоксарах (+15,5%). Минимальный — в Новосибирске (-15,9%), Новокузнецке (-12,3%) и Твери (-11,9%). Даже в Москве ставки снизились на 9%, достигнув 53,1 тыс. рублей.​

Юлия Аликова
