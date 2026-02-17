Петербург и регионы: аренда мини-жилья ускорилась, Москва удивила снижением

Новости по теме

«Бабушкина схема» на рынке аренды: как не остаться без квартиры и денег

Хотели чужую квартиру — получили колонию: суд вынес приговор по делу о мошенничестве с квартирой Долиной

Северо‑Запад нарасхват: к ноябрьским праздникам спрос на аренду жилья взлетел на 58%

Аренда в Петербурге обновила максимум: сколько стоит снять квартиру в городе

Холодильник, микроволновка и… что еще: что петербуржцы считают «обязательным» при аренде квартир

