Трамвайный прорыв: четыре линии разгрузят юг Петербурга

Пассажиры будут пользоваться современными трамваями с повышенной скоростью.

В Санкт-Петербурге намерены возвести четыре новые трамвайные линии суммарной длиной свыше 40 км. Договор о партнерстве заключили Горэлектротранс и Группа компаний «Нацпроектстрой».​

Развитие трамвайной инфраструктуры в южных районах города вступило в активную фазу. В Трамвайном парке №7 партнеры согласовали совместные усилия по реализации проекта с прокладкой четырех линий общей протяженностью более 40 км.

Маршруты наметили по нескольким приоритетным трассам: вдоль Софийской улицы, Южной широтной магистрали, Волхонского шоссе, а также с выходом в город-спутник «Южный». Эти направления выбраны для улучшения транспортной доступности в проблемных районах.

После запуска задействуют современные скоростные трамваи с улучшенным комфортом и безопасностью. Новые пути призваны сократить время поездок и разгрузить загруженные южные магистрали как альтернатива автомобилям.

Инициатива гармонично вписывается в обновленный нацпроект «Инфраструктура для жизни», стартовавший в 2025 году, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".