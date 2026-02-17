Городовой / Город / Трамвайный прорыв: четыре линии разгрузят юг Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Фальшивые СМС от «Разумишкина»: петербуржцев заманивают на мошеннические ссылки Город
Российский город, основанный на 3 века раньше Москвы: историческое наследие тут на каждом шагу - что посетить Полезное
Никакой химии, только чистое мясо: Роскачество назвало топ-5 качественных продуктов начала 2026 года – можно смело брать Полезное
Чистота под землёй: Петербургское метро готово потратить более 4 млрд на уборку до 2029 года Город
Пересел с Skoda Yeti на Haval F7 - после пробега в 16 000 км сделал неутешительные выводы: что с автомобилем не так Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Лайфхак Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Трамвайный прорыв: четыре линии разгрузят юг Петербурга

Опубликовано: 17 февраля 2026 14:30
 Проверено редакцией
Трамвайный прорыв: четыре линии разгрузят юг Петербурга
Трамвайный прорыв: четыре линии разгрузят юг Петербурга
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Пассажиры будут пользоваться современными трамваями с повышенной скоростью.

В Санкт-Петербурге намерены возвести четыре новые трамвайные линии суммарной длиной свыше 40 км. Договор о партнерстве заключили Горэлектротранс и Группа компаний «Нацпроектстрой».​

Развитие трамвайной инфраструктуры в южных районах города вступило в активную фазу. В Трамвайном парке №7 партнеры согласовали совместные усилия по реализации проекта с прокладкой четырех линий общей протяженностью более 40 км.

Маршруты наметили по нескольким приоритетным трассам: вдоль Софийской улицы, Южной широтной магистрали, Волхонского шоссе, а также с выходом в город-спутник «Южный». Эти направления выбраны для улучшения транспортной доступности в проблемных районах.

После запуска задействуют современные скоростные трамваи с улучшенным комфортом и безопасностью. Новые пути призваны сократить время поездок и разгрузить загруженные южные магистрали как альтернатива автомобилям.

Инициатива гармонично вписывается в обновленный нацпроект «Инфраструктура для жизни», стартовавший в 2025 году, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью