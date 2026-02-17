На каком кладбище Санкт-Петербурга похоронен Виктор Цой?

Могила легенды русского рока Виктора Цоя находится на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.

Могила музыканта расположена по адресу: проспект Мечникова, 31а. Чтобы добраться до неё, можно доехать до метро «Площадь Ленина» или «Лесная», а затем пройти от проспекта Мечникова по широкой аллее. Дойдя до кладбищенской часовни, нужно свернуть налево — могила Цоя будет примерно через 70 метров.

Над местом захоронения возвышается выразительный памятник. Высокая гранитная стела увенчана бронзовым портретом музыканта на фоне «звезды по имени Солнце». Круглый подиум, облицованный серыми гранитными плитами, символизирует Землю, над которой никогда не гаснет свет этой звезды. Могила обнесена металлической решёткой.

Рядом с Виктором Цоем похоронены его жена Марьяна Игоревна и мать Валентина Васильевна. Неподалёку также находится могила Михаила Горшенева, лидера группы «Король и шут», и писателя Виталия Бианки.

Могила Цоя — одна из трёх самых посещаемых в стране. Сюда ежегодно приезжают толпы поклонников в день рождения и день смерти музыканта.

