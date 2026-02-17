Городовой / Вопросы о Петербурге / На каком кладбище Санкт-Петербурга похоронен Виктор Цой?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Фекальный кошмар на борту: петербуржцы судятся с авиакомпанией из-за соседа в небе Город
Город России, который называют "сибирским Чикаго" - на это есть причины, сходств очень много: чем уникален Полезное
Дубай теперь в пролете: россияне массово скупают билеты на новый бюджетный курорт у моря – без визы и пересадок Полезное
Штраф 24,5 млн рублей: Шушары очистят от 780 тонн отходов Город
Приобрели BMW X1 китайской сборки - допустили главную ошибку в жизни: названы отличия от настоящего "немца" Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Цветы Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

На каком кладбище Санкт-Петербурга похоронен Виктор Цой?

Опубликовано: 17 февраля 2026 15:15
 Проверено редакцией
памятник, кладбище, цой
На каком кладбище Санкт-Петербурга похоронен Виктор Цой?
Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev
Могила легенды русского рока Виктора Цоя находится на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.

Виктор Цой похоронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге. Это одно из самых известных некрополей города, где покоится легенда русского рока.

Могила музыканта расположена по адресу: проспект Мечникова, 31а. Чтобы добраться до неё, можно доехать до метро «Площадь Ленина» или «Лесная», а затем пройти от проспекта Мечникова по широкой аллее. Дойдя до кладбищенской часовни, нужно свернуть налево — могила Цоя будет примерно через 70 метров.

Над местом захоронения возвышается выразительный памятник. Высокая гранитная стела увенчана бронзовым портретом музыканта на фоне «звезды по имени Солнце». Круглый подиум, облицованный серыми гранитными плитами, символизирует Землю, над которой никогда не гаснет свет этой звезды. Могила обнесена металлической решёткой.

Рядом с Виктором Цоем похоронены его жена Марьяна Игоревна и мать Валентина Васильевна. Неподалёку также находится могила Михаила Горшенева, лидера группы «Король и шут», и писателя Виталия Бианки.

Могила Цоя — одна из трёх самых посещаемых в стране. Сюда ежегодно приезжают толпы поклонников в день рождения и день смерти музыканта.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью