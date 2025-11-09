Веганское молоко вместо коровьего: кому подойдет овсяное, миндальное, соевое, рисовое и кокосовое

«Городовой» спросил терапевта и кардиолога Юлию Маршинцеву, чем отличаются популярные виды растительного молока, кому они подходят и какие противопоказания стоит учитывать.
По словам специалиста, абсолютно здоровый человек, отказавшийся от животного молока, может выбирать любое растительное — овсяное, миндальное, соевое, рисовое или кокосовое. Но нюансы есть у каждого вида.
Овсяное молоко
Хороший вариант при лактазной недостаточности, так как не содержит лактозу. Не подходит людям с целиакией из-за наличия глютена.
Соевое молоко
Нельзя при аллергии на сою. В остальном подходит большинству, если нет индивидуальной непереносимости.
Миндальное молоко
Запрещено при аллергии на орехи. Остальным подходит, но важно проверять состав.
Рисовое молоко
Содержит много углеводов и минимум белка — по словам врача, польза ограниченная, но переносится хорошо.
Кокосовое молоко
Существенных противопоказаний нет, кроме индивидуальных реакций.
Маршинцева уточняет: растительное молоко лучше выбирать обогащённое витаминами B6, B12 и другими элементами, чтобы по составу оно было ближе к коровьему. Если на фоне употребления появляются симптомы — боли в животе, диарея, вздутие — решение о выборе продукта нужно принимать вместе с врачом.