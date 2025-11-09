Городовой / Общество / Веганское молоко вместо коровьего: кому подойдет овсяное, миндальное, соевое, рисовое и кокосовое
Веганское молоко вместо коровьего: кому подойдет овсяное, миндальное, соевое, рисовое и кокосовое

Опубликовано: 9 ноября 2025 08:30
веганское молоко
Веганское молоко вместо коровьего: кому подойдет овсяное, миндальное, соевое, рисовое и кокосовое
Фото: Городовой.ру

В кофейнях только и разговоров, что о напитках на них.

«Городовой» спросил терапевта и кардиолога Юлию Маршинцеву, чем отличаются популярные виды растительного молока, кому они подходят и какие противопоказания стоит учитывать.

По словам специалиста, абсолютно здоровый человек, отказавшийся от животного молока, может выбирать любое растительное — овсяное, миндальное, соевое, рисовое или кокосовое. Но нюансы есть у каждого вида.

Овсяное молоко

Хороший вариант при лактазной недостаточности, так как не содержит лактозу. Не подходит людям с целиакией из-за наличия глютена.

Соевое молоко

Нельзя при аллергии на сою. В остальном подходит большинству, если нет индивидуальной непереносимости.

Миндальное молоко

Запрещено при аллергии на орехи. Остальным подходит, но важно проверять состав.

Рисовое молоко

Содержит много углеводов и минимум белка — по словам врача, польза ограниченная, но переносится хорошо.

Кокосовое молоко

Существенных противопоказаний нет, кроме индивидуальных реакций.

Маршинцева уточняет: растительное молоко лучше выбирать обогащённое витаминами B6, B12 и другими элементами, чтобы по составу оно было ближе к коровьему. Если на фоне употребления появляются симптомы — боли в животе, диарея, вздутие — решение о выборе продукта нужно принимать вместе с врачом.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
