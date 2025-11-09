Не только борщевик: специалист перечислил цветы, которые оставляют ожоги даже без солнца

По словам флориста Андрея Филоненко, борщевик — далеко не единственное растение, способное оставлять болезненные ожоги. Он объясняет: фуранокумарины, содержащиеся в соке, делают кожу сверхчувствительной к ультрафиолету. Но так действует не только знаменитый сорняк, рассказал эксперт в беседе с «Городовым».
В Крыму и южных регионах опасна неопалимая купина (ясенец). Эфирные масла образуют вокруг цветка горючее облако: если поднести спичку — вспыхнет пламя. Любой контакт при ярком солнце вызывает ожоги.
На Дальнем Востоке распространён сумах восточный, или токсикодендрон. Его называют «еприткой»: ожоги от него медленно заживают и могут напоминать о себе месяцами.
Даже привычный ландыш майский опасен: его яркие осенние ягоды смертельно ядовиты, а сок растений нежелателен на коже.
Филоненко подчёркивает: многие опасные растения выглядят безобидно и даже декоративно. Но трогать их руками, рвать в букет или фотографироваться рядом не стоит — последствия бывают куда серьезнее, чем кажется.