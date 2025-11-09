Дом у залива, где строили советскую Финляндию — теперь просто дача в соснах

Дача с финским именем пережила и войну, и правительство, и забвение — но устояла.

Недалеко от Приморского шоссе, в зелени старого парка, стоит деревянная вилла с красивым именем — "Айнола". Её фасад с колоннами мелькает из-за деревьев, если ехать из Петербурга в Зеленогорск.

Более века назад этот дом стал одной из первых дач в округе, выполненных в стиле неоклассицизма, и до сих пор остаётся одной из самых узнаваемых построек бывших Терийок.

История дома

Построена "Айнола" ориентировочно в 1907–1917 годах по проекту архитектора Николая Салько, который и стал её первым владельцем.

Для Карельского перешейка это была редкость: в начале XX века здесь царил северный модерн, а неоклассицизм с колоннами и мезонином выглядел почти экзотикой.

Позже виллу приобрёл Айно Гранлунд — финн, чьё имя и легло в основу названия: Ainola, "место Айно". Во время советско-финляндской войны особняк использовался как резиденция правительства Отто Куусинена.

После войны усадьба отошла СССР и стала частью дачного хозяйства, а вскоре — первой гостиницей в Зеленогорске под названием Северная Ривьера.

От дачи до администрации

К концу XX века здание несколько раз перестраивали: стеклянный вход заменили на обычную дверь, фасад обшили вагонкой, и дом утратил часть прежнего облика. После закрытия гостиницы здесь размещалась районная администрация, а позже — мастерская художника Владимира Гарде.

До наших дней сохранился и небольшой парк с прудом и водопадом, где когда-то стояла беседка и работал фонтан. Сегодня вилла числится памятником регионального значения, но нуждается в уходе.

Несколько лет назад её даже пытались продать, предлагали приспособить под бутик-отель — безуспешно. Теперь "Айнола" стоит в тишине, среди сосен, и кажется, что здесь по-прежнему живёт то самое северное лето — неспешное и прохладное.