Стопка хуже бутылки водки: озвучены самые токсичные коктейли

Волк в овечьей шкуре из мира спиртных напитков.

Думаете, сладкая настойка на ягодах — это почти безалкогольный десерт? Врачи бьют тревогу: это самый коварный формат выпивки, где маркетинг ловко обманывает вашу физиологию. «Городовой» выяснил у врача-психиатра, нарколога Андрея Данилина, почему настойки опаснее, чем кажется.

Во-первых, сахар в их составе — это трюк. Он ускоряет опорожнение желудка, отправляя алкоголь прямиком в кишечник, где всасывание происходит максимально быстро. Результат — резкое и сильное опьянение, которое, однако, субъективно ощущается мягче. Мозг просто не успевает среагировать на удар.

Во-вторых, вкусовые и ароматические добавки (ягоды, травы, пряности) маскируют крепость. Вы пьете не «горькую водку», а «вкусненькое». Контроль над дозой исчезает уже после первой рюмки.

В-третьих, печень получает тройной удар: ей приходится метаболизировать не только этанол, но и сахар, растительные экстракты и эфирные масла. Утренние последствия такого коктейля могут быть особенно «изощренными», токсикоз обеспечен.

Как резюмирует Данилин: «Настойка — это алкоголь, который притворяется десертом. А десерты, как известно, едят без счёта».

Так что будьте осторожны: за сладким вкусом может скрываться неожиданно жесткая расплата.