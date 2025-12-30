Городовой / Город / Петербург лишился сразу двух политиков
Петербург лишился сразу двух политиков

Опубликовано: 30 декабря 2025 07:00
В Петербурге скончались бывший депутат Законодательного собрания Ивченко и муниципальный депутат Веремейчик.

В Санкт-Петербурге сообщают о кончине двух известных представителей городской политики. За последние выходные ушли из жизни Борис Ивченко и Валерий Веремейчик.

Первая новость появилась о смерти Бориса Ивченко, которому было 84 года.О смерти Ивченко рассказал Александр Бельский, действующий председатель городского парламента, сообщает Neva.Today.

Он охарактеризовал коллегу как опытного деятеля и "истинного петербуржца", выразив соболезнования его близким. Борис Ивченко стал депутатом в 2016 году.

Известность ему также принес громкий эпизод, произошедший в 2014 году, когда он, возглавляя Союз пенсионеров России, инициировал судебное разбирательство с телеканалом, проведшим опрос о целесообразности сдачи Ленинграда в годы блокады.

Почти одновременно стало известно и об уходе Валерия Веремейчика, которому было 47 лет. Он работал в муниципальном совете микрорайона Южно-Приморский, в который был избран в 2019 году как самовыдвиженец.

