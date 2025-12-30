Неожиданный лидер под ёлкой: отели Ленобласти дорожают быстрее всех на новогодние каникулы

Остаться в Ленинградской области с ночевкой теперь дороже, чем год назад. Стоимость ночи здесь увеличилась почти на 16%, составив 26,7 тысячи рублей. Эти данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на информацию сервиса Travelline.
В то же время в Санкт-Петербурге расходы на проживание сократились, опустившись на 6,4 процента — проживание в городе теперь в среднем обходится в 10,8 тысячи рублей за ночь.
В целом по России новогодние праздники вызвали рост активности гостей: количество бронирований отелей увеличилось на 7,1 процента по сравнению с прошлым годом.
Показатели организованного отдыха при этом, напротив, снизились на 8 процентов, чему способствовала поздняя возможность открытия горнолыжного сезона в Сочи.
Объекты, ориентированные на экскурсии, показали небольшое увеличение количества посещений. По сравнению с предыдущим годом, в среднем по стране, расходы на гостиницы выросли почти на пять процентов.
Эксперты объясняют динамику цен и спроса погодными условиями и изменениями в предпочтениях туристов.
