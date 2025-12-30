Городовой / Город / Неожиданный лидер под ёлкой: отели Ленобласти дорожают быстрее всех на новогодние каникулы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Килька втридорога? Чем анчоусы лучше нашей петербуржской мини-сельди Полезное
Увидеть судьбу: что сделать в новогоднюю ночь, чтобы узнать будущее Общество
Календарь браков‑2026: какие даты разбирают в первую очередь Город
Превращаем желания в реальность: ритуалы, работающие в новогоднюю ночь Общество
У тех, кто посмотрит поздравление президента раньше положенного, 2026-й будет самым проблемным в истории Полезное
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Полезное

Неожиданный лидер под ёлкой: отели Ленобласти дорожают быстрее всех на новогодние каникулы

Опубликовано: 30 декабря 2025 06:00
Неожиданный лидер под ёлкой: отели Ленобласти дорожают быстрее всех на новогодние каникулы
Неожиданный лидер под ёлкой: отели Ленобласти дорожают быстрее всех на новогодние каникулы
Городовой ру

Средняя стоимость ночевки в Ленинградской области среди двадцати популярных российских направлений за год увеличилась более чем на 15 процентов

Остаться в Ленинградской области с ночевкой теперь дороже, чем год назад. Стоимость ночи здесь увеличилась почти на 16%, составив 26,7 тысячи рублей. Эти данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на информацию сервиса Travelline.

В то же время в Санкт-Петербурге расходы на проживание сократились, опустившись на 6,4 процента — проживание в городе теперь в среднем обходится в 10,8 тысячи рублей за ночь.

В целом по России новогодние праздники вызвали рост активности гостей: количество бронирований отелей увеличилось на 7,1 процента по сравнению с прошлым годом.

Показатели организованного отдыха при этом, напротив, снизились на 8 процентов, чему способствовала поздняя возможность открытия горнолыжного сезона в Сочи.

Объекты, ориентированные на экскурсии, показали небольшое увеличение количества посещений. По сравнению с предыдущим годом, в среднем по стране, расходы на гостиницы выросли почти на пять процентов.

Эксперты объясняют динамику цен и спроса погодными условиями и изменениями в предпочтениях туристов.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью