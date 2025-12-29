Секретные острова рядом с Петербургом: здесь была Финляндия — и город, который исчез

Острова выглядят дикими, но под лесами скрыты следы жизни и другой страны.

На карте кажется, что за Выборгом начинается просто море. Но чуть западнее материка лежит другое пространство — Берёзовые острова. Сегодня это российская территория и природный заказник, но ещё восемьдесят лет назад здесь стоял финский гарнизон, жили рыбаки, работали школы, а на Большом Берёзовом существовал торговый город.

Его называли Бьёрке. Сейчас от него остались лишь топонимы и память в камнях.

Когда здесь была Финляндия

Берёзовые острова — более пятидесяти островов и островков в Финском заливе. До середины XX века здесь звучал финский язык: деревни назывались Пийсаари, Тиуринсаари, Койвусаари. Через узкий пролив Бьёркезунд острова отделены от материка — и это название до сих пор напоминает об эпохе, когда граница проходила не здесь.

В период советско-финских войн архипелаг стал линией фронта. На островах высаживались десанты, здесь строили батареи, стояли укрепления. В 1944 году территория перешла СССР; к 1950-м жители уехали, а поселения постепенно исчезли.

Город, которого больше нет

Сегодня трудно представить, что в Средние века на Большом Берёзовом был город. Бьёрке стоял на торговом пути "из варяг в греки" — цепь морских стоянок, складов, лодочных бухт связала остров с будущим Приморском на материке. Потом город переместился на берег, и остров стал пустеть — процесс, который завершился уже в XX веке.

Природа важнее истории?

Сегодня архипелаг — часть заказника "Берёзовые острова". Сосновые леса, песчаные дюны, валуны после ледниковой эпохи. Озёра и болота. Лебеди, утки, чайки. Лисы, белки, зайцы. Зимой сюда заходят волки.

Но за природой всё равно слышится история: когда идёшь по лесу, понимаешь, что под мхом — следы деревень; что пролив разделяет не только воду, но и время. Что финские названия не исчезли, а просто стали трудно произносимыми.

Территория между прошлым и морем

Берёзовые острова — место, где почти ничего не осталось, но мысль работает особенно остро. Здесь нет музеев, нет памятников, нет туристических троп. Только тишина, следы войны и ощущение пограничного пространства.

Архипелаг будто стоит на стыке двух историй: российской и финской. Здесь исчез город, исчезли деревни, исчезла граница — но не исчезло чувство, что это место знает больше, чем рассказывает.