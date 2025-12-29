Спящие убийцы проснулись: аномальное тепло выпустило из ёлок самых опасных насекомых

С наступлением новогодних праздников, когда в домах воцаряется атмосфера волшебства, некоторые петербуржцы и жители Москвы столкнулись с неожиданным явлением — обнаружением мелких движущихся объектов в ветвях принесенных срубленных деревьев.
Возникает вопрос: что это за “ёлочные клещи”, откуда они взялись и насколько они опасны?
Флорист, ботаник, кандидат биологических наук, чемпион России по профессиональной флористике Андрей Филоненко предоставил порталу «Городовой» разъяснения, развеивая мифы и указывая на реальные угрозы.
Миф о «специальных ёлочных клещах»
Андрей Филоненко сразу отметает самое пугающее предположение.
“Значит, специальных елочных клещей, которые живут специально на елках и могут представлять угрозу для человека, не существует”.
Тем не менее, хвойные породы, которые мы приносим в дома, могут быть убежищем для ряда других организмов.
Хермес и галлы: вредители хвойных пород
Одной из реальных угроз для самих растений является еловый хермес. Это насекомое способно создавать на побегах хвойных деревьев особые образования — галлы разрастания, где оно устраивает гнезда и откладывает яйца.
Из них затем развиваются личинки и взрослые особи. Хотя сам хермес не опасен для человека, он наносит вред дереву.
Помимо хермеса, на дереве могут оказаться и другие насекомые, не являющиеся специфическими вредителями хвои, но использующие дерево как временное убежище.
Иксодовые клещи: угроза за пределами ёлки
Когда речь заходит об опасных клещах, ассоциирующихся с лесом, обычно подразумеваются иксодовые клещи — переносчики боррелиоза или клещевого энцефалита.
Эти организмы, относящиеся к паукообразным, представляют другую группу и имеют иную стратегию выживания.
“Такие случаи возможны, что клещи, представляющие угрозу для человека, оказались на дереве, но, еще раз говорю, должно быть очень большое взрослое дерево и только в самой нижней части”.
Иксодовые клещи предпочитают зимовать в естественных условиях — в опавшей листве или у основания ствола взрослого дерева с диаметром более 15 сантиметров, где кора имеет характерные трещины.
Их присутствие на срубленной новогодней елке — скорее случайность.
Аномальная теплота и пробуждение спящих
Ключевым фактором, спровоцировавшим появление “лесных гостей” в квартирах, стала погода.
“В этом году зима выдалась, особенно перед новогодний период, аномально теплой, бесснежной, поэтому многие животные, которые могли бы погибнуть во время холодов, не погибли”.
Принесение дерева в теплое помещение действует как спусковой крючок. При попадании в температуру, которую насекомые интерпретируют как приход весны:
“Они чувствуют тепло, в их картине мира пришла весна, они просыпаются с анабиоза, гибернации и начинают активно бегать и шевелиться”.
Профилактика и неизбежное увядание
В целом, по словам эксперта, угроза для жилища минимальна. В сухости и при отсутствии необходимой кормовой базы в комнатных условиях, их присутствие будет недолгим:
“все эти внезапные лесные гости… очень быстро погибают. Поэтому ничего страшного в этом нет. Живем и радуемся”.
Однако, если желание обезопасить жилище превалирует, существуют простые меры. Флорист советует использовать бытовые инсектициды на основе пиретроидов — веществ природного происхождения.
“Здесь можно рекомендовать любой бытовой спрей от… тараканов или летающих насекомых обработайте им свое дерево до вноса в квартиру”.
Такая превентивная обработка гарантирует отсутствие незваных соседей в праздничный сезон.
