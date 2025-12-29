Спящие убийцы проснулись: аномальное тепло выпустило из ёлок самых опасных насекомых

Чем грозят «ёлочные клещи» и как от них избавиться?

С наступлением новогодних праздников, когда в домах воцаряется атмосфера волшебства, некоторые петербуржцы и жители Москвы столкнулись с неожиданным явлением — обнаружением мелких движущихся объектов в ветвях принесенных срубленных деревьев.

Возникает вопрос: что это за “ёлочные клещи”, откуда они взялись и насколько они опасны?

Флорист, ботаник, кандидат биологических наук, чемпион России по профессиональной флористике Андрей Филоненко предоставил порталу «Городовой» разъяснения, развеивая мифы и указывая на реальные угрозы.

Миф о «специальных ёлочных клещах»

Андрей Филоненко сразу отметает самое пугающее предположение.

“Значит, специальных елочных клещей, которые живут специально на елках и могут представлять угрозу для человека, не существует”.

Тем не менее, хвойные породы, которые мы приносим в дома, могут быть убежищем для ряда других организмов.

Хермес и галлы: вредители хвойных пород

Одной из реальных угроз для самих растений является еловый хермес. Это насекомое способно создавать на побегах хвойных деревьев особые образования — галлы разрастания, где оно устраивает гнезда и откладывает яйца.

Из них затем развиваются личинки и взрослые особи. Хотя сам хермес не опасен для человека, он наносит вред дереву.

Помимо хермеса, на дереве могут оказаться и другие насекомые, не являющиеся специфическими вредителями хвои, но использующие дерево как временное убежище.

Иксодовые клещи: угроза за пределами ёлки

Когда речь заходит об опасных клещах, ассоциирующихся с лесом, обычно подразумеваются иксодовые клещи — переносчики боррелиоза или клещевого энцефалита.

Эти организмы, относящиеся к паукообразным, представляют другую группу и имеют иную стратегию выживания.

“Такие случаи возможны, что клещи, представляющие угрозу для человека, оказались на дереве, но, еще раз говорю, должно быть очень большое взрослое дерево и только в самой нижней части”.

Иксодовые клещи предпочитают зимовать в естественных условиях — в опавшей листве или у основания ствола взрослого дерева с диаметром более 15 сантиметров, где кора имеет характерные трещины.

Их присутствие на срубленной новогодней елке — скорее случайность.

Аномальная теплота и пробуждение спящих

Ключевым фактором, спровоцировавшим появление “лесных гостей” в квартирах, стала погода.

“В этом году зима выдалась, особенно перед новогодний период, аномально теплой, бесснежной, поэтому многие животные, которые могли бы погибнуть во время холодов, не погибли”.

Принесение дерева в теплое помещение действует как спусковой крючок. При попадании в температуру, которую насекомые интерпретируют как приход весны:

“Они чувствуют тепло, в их картине мира пришла весна, они просыпаются с анабиоза, гибернации и начинают активно бегать и шевелиться”.

Профилактика и неизбежное увядание

В целом, по словам эксперта, угроза для жилища минимальна. В сухости и при отсутствии необходимой кормовой базы в комнатных условиях, их присутствие будет недолгим:

“все эти внезапные лесные гости… очень быстро погибают. Поэтому ничего страшного в этом нет. Живем и радуемся”.

Однако, если желание обезопасить жилище превалирует, существуют простые меры. Флорист советует использовать бытовые инсектициды на основе пиретроидов — веществ природного происхождения.

“Здесь можно рекомендовать любой бытовой спрей от… тараканов или летающих насекомых обработайте им свое дерево до вноса в квартиру”.

Такая превентивная обработка гарантирует отсутствие незваных соседей в праздничный сезон.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.