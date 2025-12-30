Без саней и оленей: Деды Морозы за рулём петербургских автобусов

В Санкт-Петербурге началась праздничная инициатива транспортного предприятия «Пассажиравтотранс» под названием «Везёт в Новый год».
За рулём автобусов на городских линиях появились водители в костюмах Деда Мороза, а роль кондукторов доверена Снегурочкам. Об этом проинформировали в пресс-службе организации.
Праздничные экипажи обслуживают четырнадцать маршрутов: 2, 3, 22, 24, 27, 76, 93, 100, 154, 181, 200, 210, 300 и 326.
Оформление транспорта включает в себя указатели с поздравительными надписями к Новому году. Такой подход призван создать у жителей и гостей города праздничное настроение в преддверии каникул.
Желающие могут принять участие в фотоконкурсе, организованном перевозчиком. За победу предусмотрен подарок — проездной билет «Подорожник». Сообщения о конкурсе уже появились в социальных сетях.
Ранее было отмечено, что если Дед Мороз на праздничном мероприятии оказался в неподобающем состоянии и испортил праздник, гражданам могут вернуть потраченные средства.
