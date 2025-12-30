Городовой / Город / Без саней и оленей: Деды Морозы за рулём петербургских автобусов
Без саней и оленей: Деды Морозы за рулём петербургских автобусов

Опубликовано: 30 декабря 2025 05:00
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В ряде российских городов в общественном транспорте накануне зимних праздников появились кондукторы, переодетые в костюмы Снегурочек.

В Санкт-Петербурге началась праздничная инициатива транспортного предприятия «Пассажиравтотранс» под названием «Везёт в Новый год».

За рулём автобусов на городских линиях появились водители в костюмах Деда Мороза, а роль кондукторов доверена Снегурочкам. Об этом проинформировали в пресс-службе организации.

Праздничные экипажи обслуживают четырнадцать маршрутов: 2, 3, 22, 24, 27, 76, 93, 100, 154, 181, 200, 210, 300 и 326.

Оформление транспорта включает в себя указатели с поздравительными надписями к Новому году. Такой подход призван создать у жителей и гостей города праздничное настроение в преддверии каникул.

Желающие могут принять участие в фотоконкурсе, организованном перевозчиком. За победу предусмотрен подарок — проездной билет «Подорожник». Сообщения о конкурсе уже появились в социальных сетях.

Ранее было отмечено, что если Дед Мороз на праздничном мероприятии оказался в неподобающем состоянии и испортил праздник, гражданам могут вернуть потраченные средства.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
