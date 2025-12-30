Лёд и кольца: петербургская фигуристка Мишина рассказала, как идёт подготовка к свадьбе

Новости по теме

Не женитесь в эти дни: приметы считают их «несчастливыми» для свадьбы и семейного счастья

Перейти

«Свадьба или ГУЛАГ?»: в России предложили женить холостяков под угрозой отправки в армию

Перейти

Люди влюбляются, люди встречаются, женятся: как вопреки всему играли свадьбы в блокадном Ленинграде

Перейти

Хозяйки из них никудышные: по 10 вещам на кухне можно вычислить непутевых жен

Перейти

Бегом из ЗАГСа: в Петербурге раскрыли, как часто женихи срывают свадьбы прямо у алтаря

Перейти