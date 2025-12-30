Лёд и кольца: петербургская фигуристка Мишина рассказала, как идёт подготовка к свадьбе

Чемпионка мира по парному фигурному катанию Анастасия Мишина сообщила о подготовке к предстоящей свадьбе. По словам спортсменки из Санкт-Петербурга, основная часть забот по проведению торжества лежит на ее женихе.
Она уточнила, что последние месяцы были полностью посвящены тренировкам и соревнованиям.
Мишина отметила:
«Я в последние месяцы гораздо больше концентрировалась на подготовке к этапам Гран-при и чемпионату России. Как раз в новогодние праздники, думаю, можно заняться организацией уже плотнее», — цитирует ее «RT на русском».
Имя будущего супруга 24-летняя фигуристка предпочла не называть.
В декабре этого года Мишина вместе с Александром Галлямовым завоевала серебряную медаль на чемпионате России по фигурному катанию, который проходил в Санкт-Петербурге.
