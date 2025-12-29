Новогодняя интрига: чего ждать петербуржцам в полночь – снега или тепла

Как циклон решил судьбу петербургского Нового года.

Ожидание Нового года в Санкт-Петербурге всегда сопряжено с вопросом о снеге — главном атрибуте зимних торжеств.

Главный специалист «ИА Метеоновости», метеоролог Татьяна Позднякова представила порталу «Городовой» прогноз, который расставил точки над «и» относительно осадков и температурного фона в Северной столице.

Циклон уходит, осадки прекращаются

Согласно метеорологическому анализу, погода до конца года будет определяться тыловой частью циклона. Это означает, что для Петербурга наступают относительно спокойные в плане осадков дни.

“Осадки прекратятся 31 и 1 числа вообще без осадков”, — сообщает Татьяна Позднякова, давая понять, что снежной сказки в саму новогоднюю ночь ожидать не стоит.

Мороз на смену теплу: температурный сдвиг

Однако, несмотря на отсутствие осадков, температурный режим претерпит значительные изменения. Тепло, наблюдавшееся ранее, уступит место холоду.

“Что касается температурного режима, он будет понижаться”.

Уже 31 декабря суточная температура будет колебаться в пределах минус 7 — минус 9 градусов.

В момент наступления Нового года, в ночь, столбик термометра опустится до минус 10 — минус 12 градусов. Дневная температура 1 января также сохранится на уровне около минус 10 градусов.

При этом синоптик отмечает, что этот фон окажется выше климатической нормы:

“Температурный фон будет градусов на 5 выше вообще положенного”.

Тем не менее, для катания на лыжах или санках в Ленинградской области, по мнению эксперта, условия могут оказаться приемлемыми, хотя снега там будет “значительно меньше”.

Московский контраст: адъекция холодного воздуха

Для сравнения, прогноз для Москвы демонстрирует более резкое вторжение холода.

“То, что касается Москвы, у нас тоже сегодня еще наблюдается оттепель, но постепенно мы тоже будем находиться ближе к центру вот этого циклона”.

Уже в ночь на 30 число минимальная температура в Москве опустится до минус 6 — минус 11 градусов, и такая же температура сохранится днем. Это говорит о том, что 30 числа "новая порция холодного воздуха к нам проникнет”.

Холод сохранится и далее: 31 числа минимальная температура составит минус 10 — минус 15 градусов, примерно так же, как и 1 января следующего года.

Ветер стихнет — мороз укрепится

В Москве температура на 31 число и 1 января будет около минус 10 градусов. Отличительной чертой станет ослабление ветра по сравнению с предыдущими днями.

“Ветер стихнет, температура воздуха будет градуса на 4-5 ниже климатической нормы”.

Погодные условия последнего дня декабря в Москве будут больше соответствовать климатической норме последнего дня января месяца.

Таким образом, подытоживает Татьяна Позднякова:

“Мы перепрыгиваем из ноября сразу же в январь”.

На начало новогодних каникул в обеих столицах синоптики прогнозируют сохранение мороза, но без значительных осадков.

