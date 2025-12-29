Городовой / Город / «Дворец» между гаражами: почему копия Воронцовского стоит на окраине Петербурга
«Дворец» между гаражами: почему копия Воронцовского стоит на окраине Петербурга

Опубликовано: 29 декабря 2025 12:15
«Дворец» между гаражами: почему копия Воронцовского стоит на окраине Петербурга
Среди современных кварталов скрывается здание, которое неожиданно напоминает барочный дворец.

Вы могли проезжать мимо десятки раз — и не догадаться, что перед вами почти дворец. На Мебельной улице, среди современных кварталов Приморского района, стоит здание, будто перенесённое из XVIII века: барочные фасады, декоративные фронтоны, картуши, колонны.

Отдалённо оно напоминает Воронцовский дворец на Садовой — работу Растрелли. Но это не музей и не исторический объект, а бизнес-центр XXI века.

Современное здание — исторический силуэт

Строение на Мебельной, 11А построили в начале 2010-х годов — его фасады намеренно стилизовали под русский барокко. Отсылка к Воронцовскому дворцу читается сразу: ритм окон, пластика стен, декоративные элементы. Но это не точная копия. Здесь нет боковых крыльев, внутренний фасад решён иначе, а наверху — вензели строительной компании "Арсенал-Недвижимость" вместо дворцового герба.

Проект, который задумали для технопарка

Здание создавалось как элемент будущего технопарка: под офисы, лаборатории, производственные площади. Планов было много, но с годами объект использовался иначе, чем задумывался — часть помещений стоит пустой, активность внутри минимальна. Тем заметнее его декоративная оболочка: стилизация в районе, где преобладают жилые кварталы и склады, производит почти сюрреалистический эффект.

Исторический оригинал — в центре города

Отсылки — не случайны. Оригинальный Воронцовский дворец, построенный Растрелли в XVIII веке для графа Михаила Воронцова, стоит на Садовой улице. Его парадные залы и сложный фасад — пример зрелого барокко Петербурга. Сегодня здание занимает Суворовское военное училище, и дворец остаётся одним из самых выразительных памятников архитектуры центра.

Сравнение двух построек усиливается: оригинал — в историческом ядре города, современная стилизация — на окраине.

Отголосок старого города в новом районе

Здание на Мебельной производит странное впечатление. Оно выглядит как дворец, но не связано с историей XVIII века. Оно построено как бизнес-центр, но редко используется как полноценный офисный комплекс. И главное — существует вне привычного контекста: вместо площади и парадного двора его окружает городская периферия.

Елизавета Астахова
