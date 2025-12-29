Европа в двух шагах: удивительный город, который надо посетить на Новый год петербуржцам, чтобы не ехать далеко

Тихие гавани для новогодних каникул под Петербургом.

Планирование новогодних каникул часто ставит жителей Ленинградской области перед выбором: остаться в городе или отправиться в небольшое путешествие, не тратя при этом много времени на дорогу.

Наталья Ансталь, учредитель туроператора Go Travel, делится с порталом «Городовой» подборкой направлений, где можно поймать настоящее праздничное настроение вдали от городской суеты.

“Если говорить о новогодних поездках недалеко от Ленинградской области, то выбор на самом деле довольно широкий”.

Выборг: европейская сказка в двух шагах

Традиционным и, пожалуй, самым популярным направлением остается Выборг. Этот город обладает уникальной способностью преображаться с приходом зимы, создавая ощущение, будто путешествие перенеслось на территорию Центральной Европы.

“Многие предпочитают Выборг, поскольку зимой этот город обладает особенной атмосферой, только представьте, старый город, замок, украшенные улицы, ярмарки”.

Туристов привлекает возможность окунуться в атмосферу праздника, не преодолевая сотни километров. Выборг дарит “ощущение праздника и европейского настроения без долгой дороги”.

Псков и Новгород: территория неспешного созерцания

Для тех, кто ищет более спокойный и глубокий отдых, Ансталь рекомендует древние города, богатые историей. Псков и Великий Новгород идеально подходят для неспешного знакомства с русской культурой.

Эти направления располагают к долгим прогулкам и погружению в прошлое.

“Эти города хорошо подходят для неспешных прогулок, знакомству с историей и культурой”.

Важное преимущество этих мест в праздничный период — умеренное количество туристов. В результате, в городах царит атмосфера уюта, и “нет ощущения перегруженности туристами”.

Карельская тишина и ледяное очарование

Для любителей настоящей, суровой зимы и полной смены обстановки эксперт советует обратить внимание на карельское направление, а именно на Сортавалу и её окрестности.

Это выбор для тех, кто “устал от городской суеты и хочет настоящей зимы с лесом, снегом, тишиной”.

Карелия предлагает формат загородного отдыха с возможностью посетить знаменитый горный парк Рускеала, где, помимо живописных видов, можно отдохнуть в бане.

“Новый год там имеет свою атмосферу” — атмосферу первозданной природы.

Тихвин: камерный уют

Среди менее очевидных, но заслуживающих внимания вариантов Наталья Ансталь выделяет Тихвин. Этот небольшой город предлагает альтернативу массовым развлечениям.

Это направление для ценителей тишины и уюта.

“Это небольшой город с особой атмосферой, куда едут за спокойствием и ощущением уюта, а не за массовыми развлечениями”.

Тихвин идеально подходит для тихого, восстанавливающего силы празднования.

