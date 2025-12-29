Разовый билет — пыль в глаза: как пользоваться транспортом в 3 раза дешевле, чем остальные петербуржцы

Вопрос индексации стоимости проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга вновь выходит на передний план, вызывая неизбежное напряжение среди горожан.
Инициатива о повышении тарифов, если она будет утверждена, может вступить в силу уже с 1 января 2026 года.
Чтобы понять, насколько обосновано это решение, необходимо рассмотреть экономическую подоплёку процесса, а не только общественное недовольство.
Необходимость обновления — двигатель роста тарифов
Проблема роста цен на билеты кроется не просто в инфляции, а в острой потребности в обновлении подвижного состава.
Алексей Цивилев, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI, VII созыва, председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, член бюджетно-финансового комитета, комментирует ситуацию, акцентируя внимание на финансовых реалиях отрасли.
“Индексация тарифов на проезд в общественном транспорте — это не только ответ на рост издержек и инфляцию, а реальная необходимость, без которой невозможно продолжать обновлять автобусы, трамваи и вагоны метро”, — рассказал он порталу «Городовой».
Без своевременного финансирования транспортная система города рискует столкнуться с износом инфраструктуры и техники, что, в свою очередь, обернется куда большими проблемами для пассажиров.
Бремя субсидий и защита льготников
Ключевой аспект петербургской транспортной системы — высокий уровень субсидирования. Цивилев отмечает:
“Сегодня каждая поездка пассажира субсидируется городом в среднем на 65%: пассажир платит лишь часть этой суммы, а остальное — из бюджета”.
Это означает, что большая часть затрат на функционирование системы покрывается за счет городского бюджета, а не за счет прямых платежей пассажиров.
Особое внимание уделяется наименее защищенным слоям населения. Депутат подчеркивает:
“При этом почти 40% всех поездок приходится на льготные категории — пенсионеров, студентов, школьников и других жителей, для которых проезд обходится в относительно небольшую сумму. Эти льготы сохраняются в полном объёме, и их стоимость останется на минимально возможном уровне”.
Сохранение льгот в неизменном виде — приоритетная задача, однако это также увеличивает нагрузку на бюджет, которую должен компенсировать рост тарифов для остальных пассажиров.
Стратегия экономии для активных горожан
Для тех, кто не входит в льготные категории, но активно пользуется транспортом, существует возможность минимизировать влияние потенциального повышения цен. Депутат указывает на эффективный инструмент, доступный жителям города:
“Для остальных пассажиров главный способ сэкономить — единые проездные на отдельные виды или весь общественный транспорт”.
При регулярном использовании этих абонементов, финансовая выгода очевидна. Цивилев заключает:
“При регулярном использовании транспорта средняя цена одной поездки в 2-3 раза ниже, чем при разовой оплате”.
Таким образом, финансовая нагрузка на самого активного пользователя транспорта будет менее ощутимой, чем при оплате каждой поездки по отдельности.
