Разовый билет — пыль в глаза: как пользоваться транспортом в 3 раза дешевле, чем остальные петербуржцы

Опубликовано: 29 декабря 2025 16:30
цена проезда
Разовый билет — пыль в глаза: как пользоваться транспортом в 3 раза дешевле, чем остальные петербуржцы
globallookpress/Ruslan Yarocky

Инструкция по выживанию для активных пассажиров Петербурга перед ростом цен.

Вопрос индексации стоимости проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга вновь выходит на передний план, вызывая неизбежное напряжение среди горожан.

Инициатива о повышении тарифов, если она будет утверждена, может вступить в силу уже с 1 января 2026 года.

Чтобы понять, насколько обосновано это решение, необходимо рассмотреть экономическую подоплёку процесса, а не только общественное недовольство.

Необходимость обновления — двигатель роста тарифов

Проблема роста цен на билеты кроется не просто в инфляции, а в острой потребности в обновлении подвижного состава.

Алексей Цивилев, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI, VII созыва, председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, член бюджетно-финансового комитета, комментирует ситуацию, акцентируя внимание на финансовых реалиях отрасли.

“Индексация тарифов на проезд в общественном транспорте — это не только ответ на рост издержек и инфляцию, а реальная необходимость, без которой невозможно продолжать обновлять автобусы, трамваи и вагоны метро”, — рассказал он порталу «Городовой».

Без своевременного финансирования транспортная система города рискует столкнуться с износом инфраструктуры и техники, что, в свою очередь, обернется куда большими проблемами для пассажиров.

Бремя субсидий и защита льготников

Ключевой аспект петербургской транспортной системы — высокий уровень субсидирования. Цивилев отмечает:

“Сегодня каждая поездка пассажира субсидируется городом в среднем на 65%: пассажир платит лишь часть этой суммы, а остальное — из бюджета”.

Это означает, что большая часть затрат на функционирование системы покрывается за счет городского бюджета, а не за счет прямых платежей пассажиров.

Особое внимание уделяется наименее защищенным слоям населения. Депутат подчеркивает:

“При этом почти 40% всех поездок приходится на льготные категории — пенсионеров, студентов, школьников и других жителей, для которых проезд обходится в относительно небольшую сумму. Эти льготы сохраняются в полном объёме, и их стоимость останется на минимально возможном уровне”.

Сохранение льгот в неизменном виде — приоритетная задача, однако это также увеличивает нагрузку на бюджет, которую должен компенсировать рост тарифов для остальных пассажиров.

Стратегия экономии для активных горожан

Для тех, кто не входит в льготные категории, но активно пользуется транспортом, существует возможность минимизировать влияние потенциального повышения цен. Депутат указывает на эффективный инструмент, доступный жителям города:

“Для остальных пассажиров главный способ сэкономить — единые проездные на отдельные виды или весь общественный транспорт”.

При регулярном использовании этих абонементов, финансовая выгода очевидна. Цивилев заключает:

“При регулярном использовании транспорта средняя цена одной поездки в 2-3 раза ниже, чем при разовой оплате”.

Таким образом, финансовая нагрузка на самого активного пользователя транспорта будет менее ощутимой, чем при оплате каждой поездки по отдельности.

