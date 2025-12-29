Куда смотрит Блок: памятник, который разделил Коломну в Петерубрге

Скульптура на улице Декабристов в Петербурге стала одной из самых обсуждаемых за последние годы. И дело не только в форме поэта и не только в выборе места. Главное, что волнует прохожих: куда он смотрит — и почему.
Как появился памятник
Монумент Александру Блоку появился здесь 6 января 2023 года. Его создали скульптор Евгений Ротанов и архитектор Иван Кожин — те же авторы, что работали над памятниками поэту в СПбГУ и в БДТ. Новую скульптуру установили в Коломне, в квартале, тесно связанном с ранней жизнью Блока.
Фигура поэта наклонена вперёд — почти под углом, будто в шаге против ветра. Эта линия стала главным художественным решением. Городской совет объяснил её так: стремление вперёд, внутренняя динамика, образ движения поэта "навстречу" миру.
Почему он развёрнут так
Разворот памятника вдоль улицы Декабристов — осознанный жест. Блок смотрит не на фасады и не на набережную, а вдоль узкой перспективы улицы: туда, где она уходит в глубину Коломны. Именно этот ракурс и вызвал наибольший спор.
Для одних он кажется нелогичным — памятник будто не обращён к людям. Для других — точно передаёт состояние героя поэмы "Двенадцать": движение сквозь ветер, вперёд, в собственный путь.
Почему скульптура вызывает споры
Горожане разделились. Одни увидели в монументе напряжённость, резкость и отчуждение. Другие — новый образ, выбивающийся из привычного взгляда на поэта. Но почти все сходятся в одном: пройти мимо трудно. Памятник меняет пространство.
И, возможно, именно в этом его сила. Он задаёт вопрос — не только о ракурсе головы и линии взгляда. Он заставляет посмотреть на Блока иначе.