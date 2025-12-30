Городовой / Город / Два берега сошлись: в Ленобласти открыли мост через Охту
Два берега сошлись: в Ленобласти открыли мост через Охту

Опубликовано: 30 декабря 2025 05:30
Два берега сошлись: в Ленобласти открыли мост через Охту
Два берега сошлись: в Ленобласти открыли мост через Охту
Городовой ру

Между Петровским бульваром и Ручьевским проспектом введён в эксплуатацию новый участок дороги.

В Ленинградской области продолжается создание новой объездной дороги, проходящей мимо населённых пунктов Мурино и Новое Девяткино и ведущей к Кузьмолово и второй кольцевой автодороге.

Глава региона Александр Дрозденко сообщил сегодня, 29 декабря, в соцсетях о вводе в эксплуатацию моста через реку Охта и открытии участка автодороги между Петровским бульваром и Ручьевским проспектом. Этот шаг стал частью большого инфраструктурного проекта на севере области.

Работы по прокладке соединительной трассы между Мурино и Буграми будут продолжены в ближайшие месяцы. На 2026 год запланировано начало первого этапа расширения трассы — участок протянется от городской черты Санкт-Петербурга, пройдёт через Бугры и выйдет к Крабселкам.

Также в следующем году планируется обновление автодороги между Юкками и Кузьмолово.

Ранее сообщалось, что в России появятся новые дорожные знаки. Водители увидят знаки "Глухие" и "Заснеженное покрытие".

