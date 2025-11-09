Под штукатуркой нашли лик Христа: история главного чуда на улице Правды

На фасаде этого здания десятилетиями пряталось то, что никто не ожидал увидеть.

История этого здания началась с утраты. После смерти императора Александра III в 1894 году по всей России стали собирать пожертвования на возведение храма-памятника в его честь.

Идея быстро обрела масштаб: в Петербурге решили построить не просто церковь, а целый учебно просветительский центр — храм, школу и помещения Училищного совета Святейшего Синода.

Проект поручили Александру Померанцеву, одному из лучших архитекторов эпохи (автору московского ГУМа и Александро-Невского храма в Софии). В строительстве участвовал и Михаил Преображенский, известный своими храмами в России и за рубежом.

14 июня 1898 года началось строительство, и уже в 1900 году монументальное здание было готово. Храм освятили весной 1901-го.

Мозаики и свет

Фасад облицевали тёсаным жёлтым песчаником, а главным украшением стало мозаичное изображение "Христос, благословляющий детей", выполненное мастерской Владимира Фролова — той самой, что создавала мозаики Спаса на Крови.

Чтобы защитить образ от непогоды, над ним сделали золочёный навес в форме венца. Рядом возвышалась пятиглавая колокольня, покрытая железной "чешуёй" — по образцу древних северных храмов.

Внутри, на втором этаже, располагался храм во имя святого Александра Невского. Его стены украшали росписи по эскизам Александра Серебрякова, а пение исполнял особый хор из учеников приходской школы.

От храма до института

После революции храм закрыли. Купола и колокольню снесли, фрески закрасили, а мозаику на фасаде замуровали под толстым слоем штукатурки.

В советские годы здесь размещались разные учреждения, а затем — Ленинградский институт киноинженеров (ЛИКИ), нынешний СПбГИКиТ. Именно здесь готовили операторов, режиссёров и инженеров для киностудий страны.

Возвращение лика

В 1980-е фасад здания выглядел безжизненно, но в начале XXI века реставратор Александр Паровардья обнаружил под слоем штукатурки уцелевшую мозаику Фролова.

В 2015 году её бережно раскрыли и отреставрировали. Сегодня Христос снова благословляет с фасада улицу Правды, напоминая, что даже в доме кино может храниться память о храме.